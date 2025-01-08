  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала

Общие новости
Обновлено

Супруги прожили вместе 15 лет

Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Экс-игрок "сливочных" расстается с женой Марианой Луккон. Брак легенды сборной Бразилии был заключен в 2009 году, у пары родились две дочери.

Читайте такжеМодрич догнал Роберто Карлоса по количеству проведённых матчей в Реале

Сейчас Роберто живет на клубной базе "Реала", поскольку в одном из двух общих домов в Испании живет жена, а в другом – ее родители. Отмечается, что процедура развода будет сложной из-за финансовых последствий. Супругов ждет распределение объектов, которые суммарно оцениваются примерно в 160 млн евро.

В первой половине 2010-х Карлос попробовал свои силы в роли тренера. Последним местом его работы была индийская "Одиша" в 2015 году.

По теме
yellow-arrow
Лидер Галатасарая получил нового тренера в сборной
yellow-arrow
"Саудовская лига лучше Лиги 1". Неймар соглашается с Роналду
yellow-arrow
"Это было бы невероятно". Неймар - о возможности воссоединения с Месси и Суаресом
Роберто Карлос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Mundo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости