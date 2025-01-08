Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала
Супруги прожили вместе 15 лет
Скриншот: Бомбардир
Экс-игрок "сливочных" расстается с женой Марианой Луккон. Брак легенды сборной Бразилии был заключен в 2009 году, у пары родились две дочери.
Сейчас Роберто живет на клубной базе "Реала", поскольку в одном из двух общих домов в Испании живет жена, а в другом – ее родители. Отмечается, что процедура развода будет сложной из-за финансовых последствий. Супругов ждет распределение объектов, которые суммарно оцениваются примерно в 160 млн евро.
В первой половине 2010-х Карлос попробовал свои силы в роли тренера. Последним местом его работы была индийская "Одиша" в 2015 году.
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Источник:El Mundo
Опубликовал: Александр Симченко
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