"Девочка, ты больше не губернатор Канады". Илон Маск набросился на премьер-министра Джастина Трюдо

Американский бизнесмен Илон Маск резко ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо на заявление о том, что Канада никогда не станет частью США.

"Нет ни одного шанса, что Канада станет частью США. Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга", — написал Трюдо в соцсети Х. "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", — ответил ему Илон Маск.

Оба заявления прозвучали на фоне угроз от Дональда Трампа о повышении тарифов на канадские товары, а также его высказываний о том, что Трюдо является "губернатором" Канады, а страна должна стать 51-м штатом в составе США.

Добавим, что недавно отец Илона Маска заявил о желании его сына приобрести английский ФК "Ливерпуль".