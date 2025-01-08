"Девочка, ты больше не губернатор Канады". Илон Маск набросился на премьер-министра Джастина Трюдо
Напряжение между странами на уровне руководства растет
Getty Images / Global Images Ukraine
Американский бизнесмен Илон Маск резко ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо на заявление о том, что Канада никогда не станет частью США.
"Нет ни одного шанса, что Канада станет частью США. Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга", — написал Трюдо в соцсети Х.
"Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", — ответил ему Илон Маск.
Оба заявления прозвучали на фоне угроз от Дональда Трампа о повышении тарифов на канадские товары, а также его высказываний о том, что Трюдо является "губернатором" Канады, а страна должна стать 51-м штатом в составе США.
Добавим, что недавно отец Илона Маска заявил о желании его сына приобрести английский ФК "Ливерпуль".
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