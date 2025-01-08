  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Девочка, ты больше не губернатор Канады". Илон Маск набросился на премьер-министра Джастина Трюдо

Общие новости

Напряжение между странами на уровне руководства растет

"Девочка, ты больше не губернатор Канады". Илон Маск набросился на премьер-министра Джастина Трюдо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американский бизнесмен Илон Маск резко ответил премьер-министру Канады Джастину Трюдо на заявление о том, что Канада никогда не станет частью США.

"Нет ни одного шанса, что Канада станет частью США. Рабочие и местные жители обеих наших стран выигрывают от того, что мы являемся крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга", — написал Трюдо в соцсети Х.

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", — ответил ему Илон Маск.

Оба заявления прозвучали на фоне угроз от Дональда Трампа о повышении тарифов на канадские товары, а также его высказываний о том, что Трюдо является "губернатором" Канады, а страна должна стать 51-м штатом в составе США.

Добавим, что недавно отец Илона Маска заявил о желании его сына приобрести английский ФК "Ливерпуль".

По теме
yellow-arrow
Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала
yellow-arrow
Лидер Галатасарая получил нового тренера в сборной
yellow-arrow
"Саудовская лига лучше Лиги 1". Неймар соглашается с Роналду
Илон Маск Джастин Трюдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
08.01.2025 в 12:47
Маск пробиває чергове дно. Ох він і убогий...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Vantala (Kharkiv)
08.01.2025 в 12:47
Маск пробиває чергове дно. Ох він і убогий...
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.01.2025 в 12:39
Ну й дурні йдуть до влади.... Це якийсь сюр....Ну займлися своїми бізнесами -то й займайтесь! Ан ні, всі з'їхавші з глузду йдуть в політику... Один такий в Україні, тепер двоє в США.... Куди світ котиться..
Ответить
1
0
SSFC (Белозерье)
08.01.2025 в 12:58
Просто цікаво, ти про вінницького бізнесмена?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости