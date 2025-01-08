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Экс-игрок Ман Сити и донецкого Металлурга получил лицензию UEFA Pro

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Новый шаг в карьере специалиста

Экс-игрок Ман Сити и донецкого Металлурга получил лицензию UEFA Pro

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Яя Туре сделал очередной шаг в своей карьере. Ивуариец успешно прошел все необходимые курсы и получил лицензию UEFA Pro, которая позволяет ему работать главным тренером на самом высоком уровне.

Ранее специалист уже работал ассистентом главного тренера в нескольких клубах, среди которых донецкий "Олимпик" и российский "Ахмат", а также в сборной Саудовской Аравии.

Напомним, что как игрок Яя Туре достиг наибольших успехов в составе "Манчестер Сити". Украинские болельщики также помнят выступления Туре в донецком "Металлурге", где он выступал в начале своей карьеры.

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Яя Туре
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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