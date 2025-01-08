Экс-игрок Ман Сити и донецкого Металлурга получил лицензию UEFA Pro

Яя Туре сделал очередной шаг в своей карьере. Ивуариец успешно прошел все необходимые курсы и получил лицензию UEFA Pro, которая позволяет ему работать главным тренером на самом высоком уровне.

Ранее специалист уже работал ассистентом главного тренера в нескольких клубах, среди которых донецкий "Олимпик" и российский "Ахмат", а также в сборной Саудовской Аравии.

Напомним, что как игрок Яя Туре достиг наибольших успехов в составе "Манчестер Сити". Украинские болельщики также помнят выступления Туре в донецком "Металлурге", где он выступал в начале своей карьеры.