Экс-игрок Ман Сити и донецкого Металлурга получил лицензию UEFA Pro
Новый шаг в карьере специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Яя Туре сделал очередной шаг в своей карьере. Ивуариец успешно прошел все необходимые курсы и получил лицензию UEFA Pro, которая позволяет ему работать главным тренером на самом высоком уровне.
Ранее специалист уже работал ассистентом главного тренера в нескольких клубах, среди которых донецкий "Олимпик" и российский "Ахмат", а также в сборной Саудовской Аравии.
Напомним, что как игрок Яя Туре достиг наибольших успехов в составе "Манчестер Сити". Украинские болельщики также помнят выступления Туре в донецком "Металлурге", где он выступал в начале своей карьеры.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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