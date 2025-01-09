Погба может подписать контракт с бразильским клубом
Похоже, что Поль определился со своим будущим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поль Погба, который недавно разорвал контракт с "Ювентусом", близок к подписанию договора с "Коринтиансом". Об этом пишет издание UOL.
Клуб активно работает над оформлением трансфера футболиста и, по информации источника, переговоры между клубом и игроком находятся на завершающей стадии.
Срок дисквалификации Поля из-за употребления допинга завершится в марте 2025 года, после чего Погба сможет приступить к тренировкам в новой команде.
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