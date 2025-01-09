Погба может подписать контракт с бразильским клубом

Поль Погба, который недавно разорвал контракт с "Ювентусом", близок к подписанию договора с "Коринтиансом". Об этом пишет издание UOL.

Клуб активно работает над оформлением трансфера футболиста и, по информации источника, переговоры между клубом и игроком находятся на завершающей стадии.

Срок дисквалификации Поля из-за употребления допинга завершится в марте 2025 года, после чего Погба сможет приступить к тренировкам в новой команде.

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