Роналду установил новый рекорд. Португалец забивает 24 года подряд
Опять рекорд от Роналду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Криштиану Роналду вновь подтвердил свой статус одного из лучших игроков в истории футбола.
В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Охдуда", который состоялся 9 января, Роналду отметился голом и помог своей команде "Аль-Наср" одержать победу со счетом 3:1.
Этот гол имеет особое значение, поскольку он стал для Роналду первым в 2025 году. Более того, благодаря этому забитому мячу португалец установил уникальный рекорд: Криштиану стал первым игроком в истории футбола, который забивает 24 года подряд, начиная с 2002-го.
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