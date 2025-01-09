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Роналду установил новый рекорд. Португалец забивает 24 года подряд

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Опять рекорд от Роналду

Роналду установил новый рекорд. Португалец забивает 24 года подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный Криштиану Роналду вновь подтвердил свой статус одного из лучших игроков в истории футбола.

В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Охдуда", который состоялся 9 января, Роналду отметился голом и помог своей команде "Аль-Наср" одержать победу со счетом 3:1.

Этот гол имеет особое значение, поскольку он стал для Роналду первым в 2025 году. Более того, благодаря этому забитому мячу португалец установил уникальный рекорд: Криштиану стал первым игроком в истории футбола, который забивает 24 года подряд, начиная с 2002-го.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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