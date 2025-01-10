Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, первый спарринг Шахтера и Миколенко без тренера, но с победой. Главные новости за 9 января

Вчера состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридским "Реалом" и "Мальоркой", который завершился уверенной победой "сливочных", хотя в первом тайме у них были определенные трудности. Однако гол Беллингема на старте второй половины встречи добавил уверенности. В концовке соперник вообще развалился и мадридцы забили еще дважды. В итоге не такой спокойный, как ожидалось, но все же выход в финал, где их ждет каталонская "Барселона".

Начался третий раунд Кубка Англии. И на этой ранней стадии "ириски" получили в соперники "Питерборо", выступающий в третьем по силе дивизионе Англии. Матч этот проходил уже без Шона Дайча, которого уволили в этот же день. Командой руководили Лейтон Бейнс и Шеймус Коулман. Получился спокойный матч, в котором Миколенко отыграл все 90 минут и показал себя достойно. Два гола в концовках каждого из таймов и выход в 1/16 финала.

Донецкий "Шахтер" провел первый товарищеский матч в рамках подготовки ко второй половине сезона. Соперником выступило загребское "Динамо" и команды разошлись ничейным счетом 2:2. Сначала хорваты вышли вперед, на это своим голов ответил Кевин, а в концовке "горняки", казалось, забили победный гол благодаря стараниям Степаненко, но в компенсированное арбитром время пропустили второй раз, поэтому ничья.

Украинский футболист в Английской Премьер-Лиге остался без тренера. "Эвертон", в котором играет защитник Виталий Миколенко, уволил главного тренера Шона Дайча. Временно руководить командой будет главный тренер команды до 18 лет Лейтон Бейнс и капитан клуба Шеймус Коулман. Шон Дайч стал тренером ливерпульской команды 30 января 2023 года. У руля команды он провел 83 матча, в которых одержал 26 побед и 24 матча сыграл вничью. 33 матча "Эвертон" проиграл.

Лондонский "Вест Хэм" официально объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал бывший наставник "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер. На сайте "молотобойцев" сообщается о том, что 49-летний английский специалист подписал контракт с клубом на два с половиной года. Он будет руководить командой в матче третьего раунда Кубка Англии против "Астон Виллы", который состоится уже в пятницу, 10-го января.

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом. Новое соглашение ивуарийского игрока с "красными дьяволами" рассчитано до 30 июня 2030 года. Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Именно под руководством Рубена Аморима он стал едва ли не ключевым исполнителем в атаке команды.