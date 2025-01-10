Неймар заработал более 100 миллионов в 2024 году за 42 минуты на поле
Бразилец получал более миллиона за каждое прикосновение к мячу
Getty Images/Global Images Ukraine
Суперзвезда Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар заработал более 100 миллионов евро в 2024 году в клубе, несмотря на то, что он принял участие в двух матчах, проведя суммарно 42 минуты на поле.
Согласно данным от Foot Mercato, 32-летний бразилец заработал 101 миллион евро. Впереди него в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов только Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Le classement des 10 footballeurs les mieux payés au monde en 2024 ! ????— Foot Mercato (@footmercato) January 9, 2025
???? Cristiano Ronaldo - 263 M€
???? Lionel Messi - 124 M€
???? Neymar - 101 M€
4⃣ Karim Benzema - 96 M€
5⃣ Kylian Mbappé - 83 M€
6⃣ Erling Haaland - 55 M€
7⃣ Vinicius Jr - 51 M€
8⃣ Mohamed Salah - 49 M€… pic.twitter.com/L1DVEdJUsh
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Напомним, что летом 2023 года Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" из французского "Пари Сен-Жермен" за 90 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2025 года.
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