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Неймар заработал более 100 миллионов в 2024 году за 42 минуты на поле

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Бразилец получал более миллиона за каждое прикосновение к мячу

Неймар заработал более 100 миллионов в 2024 году за 42 минуты на поле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Суперзвезда Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар заработал более 100 миллионов евро в 2024 году в клубе, несмотря на то, что он принял участие в двух матчах, проведя суммарно 42 минуты на поле.

Согласно данным от Foot Mercato, 32-летний бразилец заработал 101 миллион евро. Впереди него в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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Напомним, что летом 2023 года Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" из французского "Пари Сен-Жермен" за 90 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2025 года.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Андрей Журба
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