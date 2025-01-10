Неймар заработал более 100 миллионов в 2024 году за 42 минуты на поле

Суперзвезда Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймар заработал более 100 миллионов евро в 2024 году в клубе, несмотря на то, что он принял участие в двух матчах, проведя суммарно 42 минуты на поле.

Согласно данным от Foot Mercato, 32-летний бразилец заработал 101 миллион евро. Впереди него в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Le classement des 10 footballeurs les mieux payés au monde en 2024 ! ????



???? Cristiano Ronaldo - 263 M€

???? Lionel Messi - 124 M€

???? Neymar - 101 M€

4⃣ Karim Benzema - 96 M€

5⃣ Kylian Mbappé - 83 M€

6⃣ Erling Haaland - 55 M€

7⃣ Vinicius Jr - 51 M€

8⃣ Mohamed Salah - 49 M€… pic.twitter.com/L1DVEdJUsh — Foot Mercato (@footmercato) January 9, 2025

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что летом 2023 года Неймар присоединился к "Аль-Хилялю" из французского "Пари Сен-Жермен" за 90 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2025 года.