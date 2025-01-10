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Звездный вингер Баварии назвал имя футболиста, которого он считает лучшим вингером мира

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Немец составил свой рейтинг

Звездный вингер Баварии назвал имя футболиста, которого он считает лучшим вингером мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман в интервью для Рио Фердинанда назвал тройку лучших футболистов мира на его позиции по состоянию на сейчас.

"Я считаю, что Мохамед Салах сейчас является лучшим вингером в мировом футболе, потому что он создает серьезную угрозу у ворот соперника. Я бы еще хотел выделить Винисиуса Жуниора, он провел невероятный прошлый сезон, но он по большей части играл на позиции форварда. Также я хотел бы отметить Букайо Сака. Мне очень нравятся левоногие футболисты, они очень крутые".

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Добавим, что в этом сезоне Кингсли Коман провел 19 игр в составе "Баварии" во всех турнирах, отметившись 4 голами и двумя результативными передачами.

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Бавария (Мюнхен) Мохамед Салах Кингсли Коман Винисиус Жуниор Букайо Сака
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Источник:
Rio Meets
Опубликовал: Андрей Журба
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