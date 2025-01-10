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Опубликована десятка самых дорогих футболистов мира по версии аналитического центра CIES

Общие новости

Без Салаха и Родри

Опубликована десятка самых дорогих футболистов мира по версии аналитического центра CIES

Фото - Сайт CIES - https://football-observatory.com

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Авторитетный Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) решил подвести итоги и опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира по их версии на данный момент.

В этот список вошли игроки шести разных клубов из Испании, Англии и Германии. Мадридский «Реал» доминирует по количеству представителей своей команды.

Десятка самых дорогих футболистов в начале 2025 года выглядит следующим образом:

  • 1. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 251 млн евро
  • 2. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" — 222 млн евро
  • 3. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 206 млн евро
  • 4. Ламин Ямаль, "Барселона" — 180 млн евро
  • 5. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид" — 175 млн евро
  • 6. Букайо Сака, "Арсенал" — 157 млн евро
  • 7. Флориан Виртц, "Байер Леверкузен" — 151 млн евро
  • 8. Коул Палмер, "Челси" — 150 млн евро
  • 9. Фил Фоден, "Манчестер Сити" — 145 млн евро
  • 10. Родриго, "Реал Мадрид" — 141 млн евро
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Напомним, что недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.

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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Андрей Журба
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