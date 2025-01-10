Опубликована десятка самых дорогих футболистов мира по версии аналитического центра CIES
Без Салаха и Родри
Фото - Сайт CIES - https://football-observatory.com
Авторитетный Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) решил подвести итоги и опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира по их версии на данный момент.
В этот список вошли игроки шести разных клубов из Испании, Англии и Германии. Мадридский «Реал» доминирует по количеству представителей своей команды.
Десятка самых дорогих футболистов в начале 2025 года выглядит следующим образом:
- 1. Джуд Беллингем, "Реал Мадрид" — 251 млн евро
- 2. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити" — 222 млн евро
- 3. Винисиус Жуниор, "Реал Мадрид" — 206 млн евро
- 4. Ламин Ямаль, "Барселона" — 180 млн евро
- 5. Килиан Мбаппе, "Реал Мадрид" — 175 млн евро
- 6. Букайо Сака, "Арсенал" — 157 млн евро
- 7. Флориан Виртц, "Байер Леверкузен" — 151 млн евро
- 8. Коул Палмер, "Челси" — 150 млн евро
- 9. Фил Фоден, "Манчестер Сити" — 145 млн евро
- 10. Родриго, "Реал Мадрид" — 141 млн евро
???? Exclusive @CIES_Football transfer value table ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 8, 2025
???? #JudeBellingham ???????????????????????????? €2⃣5⃣1⃣ m
???? #ErlingHaaland ???????? €2⃣2⃣2⃣m
???? #ViniJr ???????? €2⃣0⃣6⃣m#Yamal ???????? #Mbappe ???????? #Saka ???????????????????????????? #Wirtz ???????? #Palmer ???????????????????????????? #Foden ???????????????????????????? #Rodrygo ????????
Top ???? ???? https://t.co/Ucnezp5n6H pic.twitter.com/uw4mjJka4Q
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Напомним, что недавно Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную 2024 года.
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