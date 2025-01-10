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Юный болельщик обошел охрану Роналду и взял автограф

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Этот момент покорил сердца миллионов

Юный болельщик обошел охрану Роналду и взял автограф

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Церемония награждения Globe Soccer Awards 2024 года запомнилась не только признанием лучших футболистов года, но и трогательным эпизодом с участием Криштиану Роналду и юного фаната.

Как оказалось, во время церемонии одному из маленьких зрителей удалось обойти охрану и подойти к легендарному португальцу.

Роналду, заметив юного поклонника, тепло его поприветствовал и с радостью согласился подписать для него мяч и футболку.

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