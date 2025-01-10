Юный болельщик обошел охрану Роналду и взял автограф
Этот момент покорил сердца миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Церемония награждения Globe Soccer Awards 2024 года запомнилась не только признанием лучших футболистов года, но и трогательным эпизодом с участием Криштиану Роналду и юного фаната.
Как оказалось, во время церемонии одному из маленьких зрителей удалось обойти охрану и подойти к легендарному португальцу.
Роналду, заметив юного поклонника, тепло его поприветствовал и с радостью согласился подписать для него мяч и футболку.
Ronaldo's security team failed.— ????????ليلى (@Lailafatimeh) January 8, 2025
An Iranian kid succeeded in getting Ronaldo's signature. pic.twitter.com/c2aTndSu1Z
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал и Барса в Суперкубке Испании, Байер в Дортмунде, МЮ на Эмирейтс. Расписание футбола на 6 – 12 января
- Шмыгаль: Остановка транзита нефти через Украину будет нарушением договора и соглашения об ассоциации с ЕС
- Динамо - Магдебург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000