Юный болельщик обошел охрану Роналду и взял автограф

Церемония награждения Globe Soccer Awards 2024 года запомнилась не только признанием лучших футболистов года, но и трогательным эпизодом с участием Криштиану Роналду и юного фаната.

Как оказалось, во время церемонии одному из маленьких зрителей удалось обойти охрану и подойти к легендарному португальцу.

Роналду, заметив юного поклонника, тепло его поприветствовал и с радостью согласился подписать для него мяч и футболку.

Ronaldo's security team failed.



An Iranian kid succeeded in getting Ronaldo's signature. pic.twitter.com/c2aTndSu1Z