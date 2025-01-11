"Нонсенс": Бензема прокомментировал слухи о завершении карьеры

Бывший нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема прокомментировал слухи о своем завершении карьеры.

“Пенсия? Эти истории неправдивы. Это просто нонсенс. Я чувствую себя хорошо, я могу играть еще много лет”, – сообщил Бензема.

Также француз в интервью Marca заявил, что ожидает от Реала больших побед в этом году.

“Я уверен, что в этом году будет снова доказано, что “Реал” Мадрид является лучшим клубом в мире. Они могут снова выиграть большие титулы”, – сказал Карим.

Сейчас 37-летний футболист выступает за "Аль-Иттихад". На его счету 12 голов и три ассиста в 12 матчах чемпионата и Кубка Саудовской Аравии.

Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает обладателя Золотого мяча-2022 в восемь млн евро. Его контракт с “Аль-Иттихадом” рассчитан до лета 2026 года.