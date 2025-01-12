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Экс-полузащитник Реала Хамес Родригес будет играть в чемпионате Мексики

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Экс-полузащитник Реала Хамес Родригес будет играть в чемпионате Мексики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала", "Баварии" и других клубов Хамес Родригес нашел продолжение своей карьеры.

Как сообщает Николо Скиря, колумбиец находится в одном шаге от перехода в мексиканский "Леон". Между сторонами уже готов контракт к декабрю 2025 года, в котором предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Сейчас он представляет "Райо Вальекано". В текущем чемпионате Испании на его счету 136 минут в шести матчах без результативных действий. К "Райо" Хименес присоединился в августе прошлого года.

"Клуб Леон" выступает в высшем дивизионе Мексики. Предыдущий сезон команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице. Следующая кампания начинается 19 января.

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Хамес Родригес
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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