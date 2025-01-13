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Бывший капитан сборной Дании и чемпион Италии в составе Милана объявил о завершении карьеры

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Защитник решил уйти на пенсию в возрасте 35 лет

Бывший капитан сборной Дании и чемпион Италии в составе Милана объявил о завершении карьеры

Фото - Сайт TV 2 Sport - https://sport.tv2.dk

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Бывший центральный защитник "Милана" и сборной Дании Симон Кьер объявил о завершении своей карьеры.

"Сейчас настало правильное время для того, чтобы закрыть эту главу в моей жизни. Я думал об этом еще за год до Евро-2024. Я хотел завершить свою карьеру в "Милане", это был лучший вариант из всех возможных", — об этом он эксклюзивно сообщил в интервью для TV 2 Sport.

Последний раз Кьер вышел на поле в футболке "россонери" в последнем туре Серии А в конце мая 2024 года в матче против "Салернитаны" (3:3) на "Сан-Сиро".

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За национальную сборную Дании Симон Кьер провел 132 игры в период с 2009 года по 2024 год, что является вторым лучшим показателем в истории этой команды. С 2016 года он был капитаном "красно-белых".

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Дания Милан Национальная сборная Дании Симон Кьер
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Источник:
TV 2 Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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