Бывший капитан сборной Дании и чемпион Италии в составе Милана объявил о завершении карьеры
Защитник решил уйти на пенсию в возрасте 35 лет
Фото - Сайт TV 2 Sport - https://sport.tv2.dk
Бывший центральный защитник "Милана" и сборной Дании Симон Кьер объявил о завершении своей карьеры.
"Сейчас настало правильное время для того, чтобы закрыть эту главу в моей жизни. Я думал об этом еще за год до Евро-2024. Я хотел завершить свою карьеру в "Милане", это был лучший вариант из всех возможных", — об этом он эксклюзивно сообщил в интервью для TV 2 Sport.
Последний раз Кьер вышел на поле в футболке "россонери" в последнем туре Серии А в конце мая 2024 года в матче против "Салернитаны" (3:3) на "Сан-Сиро".
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За национальную сборную Дании Симон Кьер провел 132 игры в период с 2009 года по 2024 год, что является вторым лучшим показателем в истории этой команды. С 2016 года он был капитаном "красно-белых".
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