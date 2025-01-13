Легенда на легенде. Топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2024 году

2024-й футбольный год принес нам множество приятных моментов и разочарований, неожиданных результатов, красивых голов и фантастических сейвов. К сожалению, карьера футболиста не такая длинная, как нам бы хотелось. Каждый год есть футболисты, которые пополняют список тех, кто завершает карьеру игрока. Кто из звезд футбола повесил бутсы на гвоздь в 2024 году?

Тони Кроос

Немецкий футболист начинал карьеру в "Баварии". За семь лет на Альянц Арене Кроос три раза становился чемпионом Бундеслиги. В 2014 году в составе сборной Германии стал чемпионом мира. Вполне естественно, что после турнира его забрал "Реал", где он стал лучшим футболистом мира. В составе "сливочных" Кроос становился четыре раза чемпионом Испании, пять раз победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал клубный чемпионат мира, четыре раза становился обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА - 23 трофея.

Летом 2020 года Тони объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Зимой 2024 года появились слухи о том, что футболист близок к прощанию с футбольным полем и на клубном уровне. Каково же было удивление, когда Кроос принял предложение главного тренера сборной Германии Нагельсмана и вернулся в сборную перед чемпионатом Европы. Вся Германия надеялась на то, что лучший полузащитник мира приведет наконец-то сборную к финалу. Да и сам Кроос мечтал на позитивной ноте попрощаться с болельщиками. Увы, остановилась Германия на четвертьфинале, проиграв Испании. Кроос вышел на этот матч с немыслимой мотивацией. Вероятно, это была единственная игра за всю его карьеру, в которой он столько раз фолил. Сломал Педри. Не один раз должен был увидеть желтую и, соответственно, красную карточку. Но все понимали - Кроос должен доиграть до финального свистка. Правда, на 67-й минуте Тони все-таки получил желтую. Одержимость восьмого номера сборной Германии не спасла положение. Со слезами на глазах Кроос и команда попрощались с турниром, а полузащитник и с футболом.

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За сезон 2023/2024 Тони провел 47 матчей во всех турнирах и завершил чемпионом Ла Лиги, обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов.

Тони Кроос завершил карьеру, по сегодняшним меркам, рано - в 34 года. Футболист неоднократно говорил, что не видит себя на скамейке запасных, как возрастной игрок, ожидающий редких выходов на поле.

Теперь уже экс-футболист не покинул Мадрид. В сентябре 2024 года Кроос открыл свой клуб, в котором все желающие могут заниматься фитнесом, гимнастикой, плаванием, восточными единоборствами, йогой и многими другими спортивными дисциплинами. Но главная фишка клуба - футбольная академия, в которой Кроос лично занимается с подростками, учит их не только точным передачам и отбору мяча, а и мечтать о больших достижениях".

Андрес Иньеста

Впервые Андрес переступил порог академии "Барселоны" в 12 лет. В 18 лет дебютировал за первую команду каталонцев. В 34 года Иньеста попрощался с клубом. Девятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, обладатель семи Кубков Испании и трех Суперкубков УЕФА, в отличии от Тони Крооса, не готов был попрощаться с футболом так рано. Иньеста отправился за новыми впечатлениями и достижениями в Японию, где провел пять лет. Испанец в составе "Виссел Кобе" завоевал Кубок Императора (2019 год), Суперкубок Японии (2020 год) и титул чемпиона Японии (2023 год). В 39 лет Иньеста после завершения контракта с японским клубом уехал в ОАЭ и подписал контракт с "Эмирейтс". Через год Андрес объявил о завершении карьеры футболиста (седьмого октября 2024 года).

За сборную Испании Иньеста провел 131 матч, забил 13 голов. В составе сборной 96 раз праздновал победу, дважды становился чемпионом Европы и один раз (2010 год) поднимал трофей чемпионата мира.

Мундиаль 2010 стал одним из самых особенных международных турниров для испанца. В 2009 году после выигранной Лиги чемпионов Иньеста оказался в психологической яме. Футболист не испытывал никаких эмоций, его ничего не интересовало. За помощью клуб обратился к психологу. Несмотря на трудности, Иньеста поехал с командой в турне по США. И там Андреса настигла еще одна беда - от сердечного приступа умер его лучший друг, футболист "Эспаньола" Даниэль Харке. Весь год с футболистом работали психологи. Конечно, семья, друзья и весь тренерский штаб поддерживали игрока. Но как известно, беда не ходит одна. Перед турниром Иньеста травмировался. На восстановительных процедурах и в раздевалке футболист плакал и просил медиков подготовить его к чемпионату. И это препятствие Андрес преодолел. В составе сборной Испании полузащитник приехал на мундиаль. Не без проблем (залеченная травма напоминала о себе) Андрес Иньеста дошел до финала мундиаля, где испанцев поджидала сборная Нидерландов. За 90 минут матча не было забито ни одного гола. Голкиперы спасали свои команды. Футболисты били по воротам, но мяч так и не закатывался в сетку. И только в дополнительное время после тонкой передачи Фабрегаса Иньеста ... стал героем Испании - его удар оказался точным. "Когда я получил мяч, мне показалось, что стадион замер. Я не слышал ни одного звука. Все произошло в одно мгновение - прием мяча, удар, гол". Как только мяч оказался в воротах соперника, Иньеста бросился к трибунам, снимая на ходу футболку, под которой на майке большими буквами было написано - "Дани Харке всегда с нами". "Мы выиграли чемпионат мира вместе с Дани", - сказал после матча Андрес Иньеста.

В 2018 году объявил о завершении карьеры игрока сборной Испании.

Иньеста не попрощался с футболом навсегда. В ноябре 2024 года экс-футболист купил датский клуб второго дивизиона "Хельсингор". Сегодня клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. Возможно, через некоторое время клуб одного из самых титулованных футболистов Испании Андреса Иньесты влетит в первый дивизион и получит путевку на еврокубковые турниры.

Леонардо Бонуччи

Леонардо мечтал завершить карьеру не так скромно. Повесить бутсы на гвоздь Бонуччи хотел игроком "Ювентуса" и участником Евро-2024 в составе сборной Италии. Но судьба распорядилась немного по-другому. Свой последний матч в качестве игрока итальянец провел в чемпионате Турции игроком "Фенербахче". 26 мая команда Бонуччи вышла на заключительный матч в турецкой Суперлиге сезона 2023/2024. На 67-й минуте Исмаил Картал (главный тренер "Фенербахче") дал возможность Бонуччи провести последние 30 минут в его карьере на футбольном поле в качестве игрока. Команда Леонардо разгромила соперника со счетом 6:0 и заняла второе место в чемпионате Турции.

Несмотря на тихое завершение карьеры, путь Бонуччи-футболиста был громким. Восемь раз Леонардо становился чемпионом Италии в составе "Ювентуса". Забросил в копилку Леонардо и три Кубка Италии, пять Суперкубков Италии, дважды был финалистом Лиги чемпионов. Не менее успешная карьера и в сборной Италии: серебряный призер Евро-2012, третье место в Кубке конфедераций (2013 год) и чемпион Евро-2020.

Один из лучших защитников Серии А и мира славился несгибаемым характером, умением съесть любую самую сильную атаку, отдать фантастический первый пас. Но есть к карьере Бонуччи и темное пятно. Его переход из "Ювентуса" в "Милан" в 2017 году выглядел в глазах болельщиков как предательство. Правда, через год Бонуччи понял, что ошибся и попросил руководство "Милана" вернуть его в "Ювентус". Еще пять лет Бонуччи отыграл в футболке "Юве", но на "Альянц Стадиум" уже не было восторга и признания. Болельщики не могли забыть и простить итальянцу побег в "Милан" за большими деньгами.

Перед стартом сезона 2023/2024 "Старая синьора" дала понять итальянцу, что больше не видит его в составе команды, хотя по контракту у футболиста был еще один сезон. Стороны пришли к обоюдному соглашению и "Юве" продал Лео в немецкий "Унион". А через четыре месяца Бонуччи переехал в Турцию, где и завершил свою карьеру игрока.

Сегодня Бонуччи работает ассистентом главного тренера молодежной команды Италии (до 20).

Рафаэль Варан

Французский футболист объявил о завершении карьеры игрока в сентябре 2024 года. Неожиданно и обидно. Ведь Рафаэлю всего 31 год. В таком возрасте игроки амплуа Варана выходят на пиковые возможности и имеют шанс играть практически до сорока лет. Однако, француз вынужден был попрощаться с футболом из-за травмы, последствия которой его преследовали десять лет.

В 2011 году мадридский "Реал" вырвал у "Ланса" молодого талантливого футболиста, который очень быстро занял место в основе "сливочных" и вместе с Серхио Рамосом зацементировал оборону команды. Травму Рафаэль получил весной 2013 года. Практически шесть месяцев француз не играл. Но преодолел препятствие и вернулся в основу. На протяжении десяти лет здоровье футболиста часто давало сбой. Но каждый раз Рафаэль находил силы и мотивацию подниматься и становиться еще лучше. В составе "Реала" Рафаэль Варан завоевал 18 титулов - от чемпиона Ла Лиги до победителя Лиги чемпионов.

Летом 2021 года "Реал" и "Манчестер Юнайтед" достигли соглашения в переговорах и Рафаэль надел футболку "красных дьяволов". Нельзя сказать, что три года, проведенные на "Олд Траффорд" стали лучшими в его карьере, но обладателем Кубка Англии (2023/2024) и Кубка Английской футбольной лиги (2022/2023) француз стал.

В августе 2024 года Рафаэль Варан покинул "Манчестер Юнайтед" и отправился в итальянский "Комо", который по итогам сезона 2023/2024 из второго дивизиона влетел в Серию А. К сожалению, на футбольном поле Рафаэль не сможет уже помочь команде закрепиться в Серии А. Но Варан не покинет "Комо". Француз получил должность в совете директоров клуба и будет внедрять в жизнь программу развития молодежи не только на футбольном поле, а и за его пределами.

Тьяго Алкантара

В июле 2024 года о завершении карьеры игрока объявил Тьяго Алкантара. Футбольный путь Тьяго был впечатляющим. Тьяго выступал за три топ-клуба Европы - "Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль".

За пять лет, проведенных в "Барселоне" хавбек выиграл четыре чемпионата Испании, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, одну Лигу чемпионов, один Суперкубок УЕФА и один клубный чемпионат мира. За красивую и тонкую игру болельщики каталонского клуба дали игроку прозвище "маэстро".

Несмотря на то, что Тьяго был прекрасным футболистом, закрепиться в основе каталонцев не получалось. Во-первых, хавбек часто получал травмы. Во-вторых, выиграть конкуренцию у таких монстров, как Бускетс, Иньеста и Хави было практически нереально. Поэтому в летом 2013 года Тьяго решил сменить прописку и отправиться в Германию. Правда, решение переехать в Бундеслигу было не исключительно хавбека. На тот момент "Баварию" возглавлял Хосеп Гвардиола. Их сотрудничество в "Барселоне" оставило хорошее впечатление у испанского тренера. Гвардиола был уверен, что Тьяго нужен "Баварии". Сразу после переезда хавбек получил травму бедра, а в 2014 году порвал связки коленного сустава. Но тяжелые травмы никак не отразились на качестве футбола после того, как игрок восстановился. За семь лет проведенных в "Баварии", Тьяго выиграл 17 трофеев.

В 30 лет Алкантара отправился в "Ливерпуль". Однако, в Англии у Тьяго дела пошли хуже. Хавбека постоянно преследовали травмы. Но даже при том, что футболист чаще оставался в лазарете, чем выходил на поле, он смог влюбить в свой уникальный футбол и придирчивых болельщиков АПЛ.

После неожиданного, но вполне закономерного решения повесить бутсы на гвоздь, Тьяго получил предложение поработать в штабе Ханса-Дитера Флика ("Барселона"). Продержался на должности ассистента Алкантара всего месяц. Сегодня Тьяго безработный.

Пепе

Футбольный долгожитель, стальной португальский защитник в августе 2024 года объявил о завершении карьеры игрока.

В далеком 2002 году 18-летний португальский паренек дебютировал в составе "Маритиму". А через два года продолжил карьеру уже в "Порту". В 2007 году защитника забрал мадридский "Реал", где Пепе стал футболистом мирового уровня. Правда, португалец прославился не только своей уникальной игрой, а и дисциплиной на поле. После ужасного эпизода в 2009 году, когда молодой Пепе в матче с "Хетафе" не только уложил Хавьера Каскеро на газон, а и позволил себе нанести лежащему сопернику несколько ударов по спине и ногам, болельщики прозвали Пепе "психом". Десять матчей на скамейке запасных (дисквалификация) заставили Пепе пересмотреть свое поведение. Конечно, он стал менее драчливым. Но очень часто его поступки продолжали оправдывать прозвище болельщиков. Пепе умудрялся грязно фолить так, чтобы не видел арбитр. Не менее часто его поступки были замечены судьями, после чего в ворота "Реала" назначались пенальти или Пепе показывали красную. Нередко "сливочные" проигрывали матчи именно из-за удалений португальца. Но на все его выходки тренеры закрывали глаза потому, что Пепе вместе с Рамосом творили чудеса.

Завоевав 14 трофеев в футболке мадридского "Реала", Пепе вынужден был покинуть Мадрид. В 2017 году у Пепе завершался срок контракта с клубом. На тот момент португальцу уже исполнилось 34 года. Как известно, "сливочные" не любят заключать долгосрочные контракты с возрастными игроками. Соответственно, Пепе получил предложение продлить договор на один сезон. В паре со своим агентом Пепе требовал два года. Флорентино Перес на уговоры не поддался. Агент португальца шумел на каждом углу, что на такого футболиста претендуют большинство топ-клубов Европы. Однако, в итоге, Пепе оказался в "Бешикташе". Через полтора года не продлив контракт с турецким клубом, Пепе вернулся домой - в "Порту", где побил практически все рекорды возрастных футболистов.

С 2007 года Пепе являлся основным игроком сборной Португалии. Сколько голов не пропустила "сборная щитов" благодаря Пепе, который кстати мог выступать и за сборную Бразилии. Учитывая, что Пепе родился в Бразилии и до 18 лет гонял мяч в городке Масейо, приглашение футболист от "селесао" получал. Но отказался и получив гражданство Португалии, надел футболку "щитов". Бессменный защитник сборной Португалии на протяжении 17 лет провел 141 матч и забил восемь голов за "команду щитов". Побил все возрастные рекорды. На Евро-2024 Пепе стал самым возрастным полевым игроком, выйдя в стартовом составе на матч с Чехией.

Пепе мечтал завершить карьеру игрока вместе с Криштиану Роналду. Но время диктует свои правила. Интересно, побьет ли рекорд Кеплера КриРо?

Хесус Навас

Легенда "Севильи" и сборной Испании объявил о завершении карьеры игрока после окончания Евро-2024, подняв трофей турнира вместе со всей "красной фурией".

В 2003 году молодой талантливый полузащитник дебютировал за основу "Севильи" и очень быстро стал ее ключевым игроком. Дважды выигрывал Кубок Испании и Кубок УЕФА (сегодня Лига Европы), один раз - Суперкубок Испании. В 2013 году испанец получил предложение от "Манчестер Сити". Не согласиться на такой шаг было сложно. Но переехать в другую страну - еще труднее. Хесус с юных лет страдал агорафобией - страх перед незнакомым или открытым пространством. В молодости футболист тяжело переживал выездные матчи "Севильи" и сборной Испании. С помощью друзей и психологов Хесус научился преодолевать полеты на самолетах и поездки на автобусах. Однако уехать в другую страну на длительный период времени казалось невозможным. Английский клуб сделал все возможное, чтобы испанец все-таки решился на такой шаг - перевез всю семью Наваса, включая старшего брата, который тоже играл в футбол, но не так впечатляюще. С большим трудом, но Хесус освоился в Манчестере и провел четыре прекрасных сезона. Выиграл чемпионат Англии и два раза стал обладателем Кубка Английской лиги. Правда в 2016 году, когда "Манчестер Сити" возглавил Пеп Гвардиола, испанец начал медленно терять место в основе. Поэтому, как только появилась возможность вернуться домой в "Севилью", Хесус с радостью попрощался с Англией.

Вернувшись в родной клуб, Навас дважды стал победителем Лиги Европы.

15 лет Хесус выступал за сборную Испании. С "красной фурией" Навас выигрывал чемпионат мира в 2010 году, чемпионат Европы в 2012 и 2024 годах, Лигу наций УЕФА в 2023 году. После феерического Евро-2024 для сборной Испании Хесус признался, что еще не готов завершать карьеру игрока, но состояние здоровья кричит о том, что уже пора. Травмированное бедро много лет не давало покоя футболисту. Последние несколько лет Хесус постоянно испытывал боль. С такими ощущения с каждым днем все труднее выходить на поле и отдавать всего себя игре. Но и прощаться с "Севильей" было выше его сил. Хесус продлил контракт с "Севильей" в мае 2024 года до декабря и все это время выступал бесплатно. Зарплата футболиста направлялась в фонд "Севильи".

Легенда "Севильи" и сборной Испании завершил карьеру игрока, но не попрощался с футболом навсегда. Хесус будет продолжать работать в системе "Севильи".

Маруан Феллайни

Бельгийский полузащитник зимой 2024 года объявил о завершении карьеры футболиста. Бельгиец начинал свой путь в "Андерлехте". В 21 год переехал в английский "Эвертон". Полузащитник быстро адаптировался в новой команде и стал одним из ключевых игроков "ирисок". Через пять лет Маруана купил "Манчестер Юнайтед". Скромный бельгиец не стал звездой "красных дьяволов" и одним из тех, кто постоянно играл в основе. Но, выходя на поле, всегда приносил пользу команде. За пять сезонов на "Олд Траффорд" Маруани сыграл в 177-ми матчах и забил 22 мяча во всех турнирах. Лучшие сезоны Маруани провел под руководством Жозе Моуриньо (2016-2018). Португальский тренер всегда восхищался трудолюбием и настойчивостью игрока. Вместе с "дьяволами" Маруан завоевал четыре трофея, стал победителем Лиги Европы (2017 год). В 2019 году отправился играть в Китай.

"Твои ноги заслужили отдых. Ты был и остаешься одним из моих друзей", - сказал Жозе Моуриньо после того, как Феллайни повесил бутсы на гвоздь.

Джо Харт

В 19 лет молодой голкипер подписал контракт с "Манчестер Сити" (2006 год). В 2012 году Харт стал первым номером команды. На протяжении следующих четырех сезонов голкипер дважды становился чемпионом АПЛ и четыре раза - лучшим голкипером Англии. Харт не просто был лучшим. На него молился весь состав "Манчестер Сити". Харизматичный голкипер завоевал любовь всех болельщиков Англии. Им восхищался Алекс Фергюсон. Однако, Харт никогда не отличался стабильностью. Очень часто он совершал "детские" ошибки. Практически у каждого тренера Джо иногда занимал место на скамейке запасных. Главный его недостаток - неуверенная игра ногами. Приход Пепа Гвардиолы в 2016 году круто развернула карьеру Харта. Голкипер потерял место в основе и через два года вынужден был покинуть "Манчестер Сити". Клуб отдал Харта в аренду в "Торино", затем в "Вест Хэм". Но Джо так и не нашел себя в этих командах. В 2021 году Харт попрощался с АПЛ, подписав контракт с шотландским "Селтиком". В Глазго голкипер вновь обрел уверенность и любовь болельщиков. Летом 2024 года обладатель четырех "Золотых перчаток" АПЛ попрощался с футболом.

Нани

Воспитанник лиссабонского "Спортинга" прошел нелегкий, но яркий футбольный путь. Талантливый вингер имел все шансы стать не менее звездным игроком, чем Роналду или Неймар. В возрасте 21-го года Нани подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". После того, как "дьяволов" покинул Роналду, отправившись в мадридский "Реал", было ощущение, что вот он - момент для Нани. Однако, соотечественнику Криша не хватило стабильности. Да, он отдавал отличные передачи, забивал красивые голы, феерил в сборной Португалии, но до звезды не дотянул. После ухода из "Манчестер Юнайтед" Нани успел поиграть за 10 клубов (Турция, США, Испания, Австралия, Португалия, Италия)! Завершил карьеру Нани без лишнего шума в португальской "Эштреле".