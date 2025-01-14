Тренер Видзева: Очень хотели победить. Если вы позволите Динамо взять мяч, все закончится

Главный тренер "Видзева" Даниэль Мышливец оценил ничью в матче против "Динамо" в спарринге (1:1).

"В товарищеском матче результат – дело второстепенное, но не буду отрицать, что мы очень хотели победить. Какими бы разными ни были первый и второй тайма, мы вели себя на поле не совсем как в чемпионате, а очень нетипично. В ситуациях, когда нам приходилось вести матч и быть осторожнее, чтобы сохранить результат, мы делали все возможное, чтобы рисковать. Мы ведем со счетом 1:0, и есть давление, чтобы продолжать играть вперед и использовать возможности один на два, один на один и прессинговать”.

“Возможно, из-за этого была диспропорция между таймами, потому что во втором нас оттолкнули, но я считаю, что ни в одном матче чемпионата не будет ситуации, когда через 20 минут сменится одиннадцать игроков и выйдут соперники, которые лучше тех, кто играл с самого начала.

Было очевидно, что, когда мы пытались защищаться низко, с такой качественной командой нам было трудно вытолкнуть соперника. Если вы разрешите такой команде взять мяч, все закончится. Самое главное – продолжать прессинг, потому что даже когда мы очень устали, на 90-й минуте у нас есть прессинговая ситуация, и это то направление, в котором мы хотим двигаться", – заверил Мышливец.