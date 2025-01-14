Звездный экс-игрок Реала подписал контракт с мексиканским топ-клубом

Мексиканский "Леон" объявил о подписании звездного 33-летнего колумбийского хавбека Хамеса Родригеса.

Недавно Хамес расторг контракт с "Райо Вальекано" по взаимному согласию сторон из-за отсутствия должного игрового времени. После длительных переговоров полузащитник согласился подписать с новым клубом однолетний контракт с опцией продления на еще один год.

Известно, что звездный колумбиец будет выступать под привычным для себя десятым номером на спине.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Хамесу Родригесу со стороны "Интера Майами".