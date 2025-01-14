Роналду собирается остаться в Саудовской Аравии? Журналист рассказал о планах португальца

Контракт Криштиану Роналду близится к завершению через полгода, но он вряд ли покинет клуб летом.

Согласно информации от турецкого журналиста Экрема Конура, 39-летний Криштиану Роналду намерен остаться в Саудовской Аравии. Португальская суперзвезда собирается продлить свой контракт с "Аль-Насром" до 2026 года.

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Также недавно Криштиану в одном из интервью заявил о том, что он счастлив в Саудовской Аравии, намекая на желание остаться в клубе и выиграть с "Аль-Насром" азиатскую Лигу чемпионов.

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Добавим, что в этом сезоне Роналду забил 17 голов и отдал 3 ассиста в 20 матчах в составе "Аль-Насра" во всех турнирах. Его действующий контракт истекает в июне 2025 года.