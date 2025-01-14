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Россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО, - Forbes

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Friendly Fire

Россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО, - Forbes

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Forbes сообщил, что россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО.

Источник написал, что в пятницу или незадолго до этого российские беспилотники заметили северокорейскую машину и уничтожили её

По информации Forbes, россияне перепутали северокорейский ЗРК "Тор" с радиолокационной системой западного производства.

"Похоже, что то, что изначально было заявлено как "радиолокационная система западного производства", скорее всего, является северокорейской версией ЗРК "Тор" на шасси грузовика", — отметил польский аналитик WarVehicleTracker.

"Забавно... что Россия сбила бы свой собственный ЗРК. Возможно, российские группы беспилотников в Курске "не знали о прибытии" редкой северокорейской системы", — добавил аналитик.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Владислав Прийменко
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