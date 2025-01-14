Россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО, - Forbes
Friendly Fire
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Forbes сообщил, что россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО.
Источник написал, что в пятницу или незадолго до этого российские беспилотники заметили северокорейскую машину и уничтожили её
По информации Forbes, россияне перепутали северокорейский ЗРК "Тор" с радиолокационной системой западного производства.
"Похоже, что то, что изначально было заявлено как "радиолокационная система западного производства", скорее всего, является северокорейской версией ЗРК "Тор" на шасси грузовика", — отметил польский аналитик WarVehicleTracker.
It seems that what was originally claimed to be a "Western-made Radar System", is very likely to be a North Korean Tor SAM version on a cab chasis.— WarVehicleTracker???????? ☧ (@WarVehicle) January 12, 2025
However its funny on one side that Russia would have hit their own SAM, maybe left in the dark about the arrival of them. https://t.co/5r0skT9C1r pic.twitter.com/hyWwBMYwQR
"Забавно...
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