Россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО, - Forbes

Forbes сообщил, что россияне взорвали дроном северокорейскую машину ПВО.

Источник написал, что в пятницу или незадолго до этого российские беспилотники заметили северокорейскую машину и уничтожили её

По информации Forbes, россияне перепутали северокорейский ЗРК "Тор" с радиолокационной системой западного производства.

It seems that what was originally claimed to be a "Western-made Radar System", is very likely to be a North Korean Tor SAM version on a cab chasis.



However its funny on one side that Russia would have hit their own SAM, maybe left in the dark about the arrival of them. https://t.co/5r0skT9C1r pic.twitter.com/hyWwBMYwQR