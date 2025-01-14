Месси или Роналду? Свежий топ-20 спортсменов за количеством подписчиков в Instagram
16 из 20-ти - футболисты
Getty Images / Global Images Ukraine
Портал Pubitysport опубликовал рейтинг спортсменов мира с наибольшим количеством подписчиков в Instagram.
В топ-20 рейтинга вошло 16 футболистов и 4 спортсмена из других видов. При этом интересно, что на 3-м месте расположился игрок в крикет Вират Кохли из Индии.
Ну и на первых двух местах, естественно, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
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Спортсмены расположились следующим образом:
20. Зинедин Зидан: 44 млн
19. Конор Макгрегор: 47 млн
18. Тони Кроос: 49 млн
17. Гарет Бэйл: 53 млн
16. Винисиус: 53 млн
15. Стефен Карри: 58 млн
14. Поль Погба: 63 млн
13. Златан Ибрагимович: 64 млн
12. Мохамед Салах: 64 млн
11. Серхио Рамос: 65 млн
10. Марсело: 68 млн
9. Карим Бензема: 76 млн
8. Роналдиньо: 77 млн
7. Дэвид Бекхэм: 88 млн
6. Килиан Мбаппе: 122 млн
5. Леброн Джеймс: 159 млн
4. Неймар: 227 млн
3. Вират Кохли: 270 млн
2. Лионель Месси: 504 млн
1. Криштиану Роналду: 646 млн
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