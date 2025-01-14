Месси или Роналду? Свежий топ-20 спортсменов за количеством подписчиков в Instagram

Портал Pubitysport опубликовал рейтинг спортсменов мира с наибольшим количеством подписчиков в Instagram.

В топ-20 рейтинга вошло 16 футболистов и 4 спортсмена из других видов. При этом интересно, что на 3-м месте расположился игрок в крикет Вират Кохли из Индии.

Ну и на первых двух местах, естественно, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Спортсмены расположились следующим образом:

20. Зинедин Зидан: 44 млн

19. Конор Макгрегор: 47 млн

18. Тони Кроос: 49 млн

17. Гарет Бэйл: 53 млн

16. Винисиус: 53 млн

15. Стефен Карри: 58 млн

14. Поль Погба: 63 млн

13. Златан Ибрагимович: 64 млн

12. Мохамед Салах: 64 млн

11. Серхио Рамос: 65 млн

10. Марсело: 68 млн

9. Карим Бензема: 76 млн

8. Роналдиньо: 77 млн

7. Дэвид Бекхэм: 88 млн

6. Килиан Мбаппе: 122 млн

5. Леброн Джеймс: 159 млн

4. Неймар: 227 млн

3. Вират Кохли: 270 млн

2. Лионель Месси: 504 млн

1. Криштиану Роналду: 646 млн