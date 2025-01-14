Юрген Клопп посетил сборную Германии по волейболу

Юрген Клопп, бывший тренер "Ливерпуля" посетил сборную Германии накануне чемпионата мира по гандболу.

Напомним, что 15 января немецкая команда сыграет со сборной Польши. Сам же Юрген Клопп пожелал удачи Юри Кнорру и Девиду Шпету.

"Удачи на чемпионате мира по гандболу Юри Кнорр и Девид Шпет", — подписал публикацию тренер.