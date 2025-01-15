Экс-игрок МЮ и сборной Франции: Никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри

Игра Килиана Мбаппе никого не оставляет равнодушным. Прибыв летом в "Реал", француз провел в составе "сливочных" сложные первые несколько месяцев. Но с декабря нападающий выглядит гораздо лучше, и был одним из лучших игроков мадридцев на поле во время разгромного поражения от "Барселоны" в минувшее воскресенье. Впрочем, экс-игрок "МЮ" и сборной Франции Патрис Эвра считает Килиана Мбаппе переоцененным футболистом.

"Когда вы начинаете говорить, что он лучший игрок в мире или один из лучших, я уже говорил это, что он даже не стоит на одном уровне с Папеном. Никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри. Никогда не сравнивайте его. Вы создали этот продукт. Как по мне, он слишком много себе позволяет, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята... Вы видели выступления Тьерри Анри? Вы поставили на пьедестал людей, которые не должны стоять на одном пьедестале", - цитирует слова Патриса Эвра Foot Mercato.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 27 матчей, где отметился 14 голами и 3 ассистами.