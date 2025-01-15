Криштиану Роналду станет совладельцем Аль-Насра по новому контракту

Легендарный Криштиану Роналду вскоре подпишет новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", который сделает его не только игроком, но и совладельцем команды. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, новое соглашение предусматривает, что Роналду получит 5% акций клуба.

Кроме того, португалец заключит договор, который будет рассчитан до лета 2026 года, и зарабатывать португалец будет 183 миллиона евро в год.

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