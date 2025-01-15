Кубок Греции. Панатинаикос – Олимпиакос 1:1. Яремчук дал преимущество перед ответным матчем
Джокер!
Фото - ФК Олімпіакос
В 1/4 финала Кубка Греции встречались "Панатинаикос" и "Олимпиакос".
Украинец Роман Яремчук остался на скамейке запасных. В первом тайме хозяева ударили дважды по воротам, но Пасхалакису удалось их удержать "сухими". Команды ушли на перерыв.
Вторая часть матча продолжала первую. "Панатинаикос" четыре раза бил по воротам гостей и на 51 минуте полузащитник сборной Сербии Филипп Джуричич отметился голом. Тренер "Олимпиакоса" стал делать замены и одна из них сработала.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Роман Яремчук появился на поле на 73-й минуте и уже на 75-й минуте сравнял счёт. Примечательно, что ворота хозяев защищал россиянин и украинский нападающий нанёс ему двойной удар – голевой и психологический.
Ответный матч состоится 5 февраля и Яремчук дал "Олимпиакосу" небольшое преимущество.
Кубок Греции. 1/4 финала. Первый матч
Панатинаикос – Олимпиакос 1:1
Голы: Джуричич (51) – Яремчук (75)
Популярное сейчас
- Не УАФ и не Шахтер. Юрист рассказал, кто в Украине может получить иск от Челси из-за допинга Мудрика
- Лунин или Куртуа? Анчелотти сказал, кто сыграет в матче против Сельты
- Легенда Ворсклы возвращается к работе. Какой клуб возглавит?
- Барселона разбила Реал в Суперкубке, Довбик забил за Рому, Арсенал проиграл Ман Юнайтед, победа Динамо. Главные новости за 12 января
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО