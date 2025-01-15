Кубок Греции. Панатинаикос – Олимпиакос 1:1. Яремчук дал преимущество перед ответным матчем

В 1/4 финала Кубка Греции встречались "Панатинаикос" и "Олимпиакос".

Украинец Роман Яремчук остался на скамейке запасных. В первом тайме хозяева ударили дважды по воротам, но Пасхалакису удалось их удержать "сухими". Команды ушли на перерыв.

Вторая часть матча продолжала первую. "Панатинаикос" четыре раза бил по воротам гостей и на 51 минуте полузащитник сборной Сербии Филипп Джуричич отметился голом. Тренер "Олимпиакоса" стал делать замены и одна из них сработала.

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Роман Яремчук появился на поле на 73-й минуте и уже на 75-й минуте сравнял счёт. Примечательно, что ворота хозяев защищал россиянин и украинский нападающий нанёс ему двойной удар – голевой и психологический.

Ответный матч состоится 5 февраля и Яремчук дал "Олимпиакосу" небольшое преимущество.

Кубок Греции. 1/4 финала. Первый матч

Панатинаикос – Олимпиакос 1:1

Голы: Джуричич (51) – Яремчук (75)