  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кубок Греции. Панатинаикос – Олимпиакос 1:1. Яремчук дал преимущество перед ответным матчем

Общие новости
Обновлено

Джокер!

Кубок Греции. Панатинаикос – Олимпиакос 1:1. Яремчук дал преимущество перед ответным матчем

Фото - ФК Олімпіакос

Новина українською

В 1/4 финала Кубка Греции встречались "Панатинаикос" и "Олимпиакос".

Украинец Роман Яремчук остался на скамейке запасных. В первом тайме хозяева ударили дважды по воротам, но Пасхалакису удалось их удержать "сухими". Команды ушли на перерыв.

Вторая часть матча продолжала первую. "Панатинаикос" четыре раза бил по воротам гостей и на 51 минуте полузащитник сборной Сербии Филипп Джуричич отметился голом. Тренер "Олимпиакоса" стал делать замены и одна из них сработала.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Роман Яремчук появился на поле на 73-й минуте и уже на 75-й минуте сравнял счёт. Примечательно, что ворота хозяев защищал россиянин и украинский нападающий нанёс ему двойной удар – голевой и психологический.

Ответный матч состоится 5 февраля и Яремчук дал "Олимпиакосу" небольшое преимущество.

Кубок Греции. 1/4 финала. Первый матч

Панатинаикос – Олимпиакос 1:1

Голы: Джуричич (51) – Яремчук (75)

По теме
yellow-arrow
Криштиану Роналду станет совладельцем Аль-Насра по новому контракту
yellow-arrow
Экс-игрок МЮ и сборной Франции: Никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри
yellow-arrow
Юрген Клопп посетил сборную Германии по волейболу
Олимпиакос (Пирей) Панатинаикос (Афины) Кубок Греции
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости