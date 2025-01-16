Каталонская машина, джокер Яремчук и удачная продажа Шахтера. Главные новости за 15 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 января.

Отдохнув во время зимней паузы, машина Ханси Флика снова разрывает. "Барселона" уничтожила "Бетис", заработав путевку в 1/4 финала Кубка Испании. Сделали это каталонцы полурезервным составом, да еще и получилось более разгромно, чем с "Реалом" в Суперкубке.

"Арсенал" одержал волевую победу в Северном дерби. Минимальную победу над "Тоттенхэмом" обеспечил решающий гол Троссарда в первом тайме. В концовке второго на заключительные минуты вышел Зинченко, вместе с которым "канониры" удержали перевес. "Арсенал" таким образом закрепился на второй позиции.

Еще одно важное дерби не обошлось без украинского героя. Роман Яремчук вышел на концовку Дерби вечных врагов, и обеспечил "Олимпиакосу" ничью в первом четвертьфинале против "Панатинаикоса". Забил спустя пару минут после выхода, еще и в ворота россиянина-кипера.

"Шахтер" в контрольном матче разгромил команду своего экс-тренера Игоря Йовичевича. Чемпион Болгарии "Лудогорец" выгреб от "горняков" 4 безответных гола, и все 4 на счету бразильских легионеров. До этого у "Шахтера" днем был спарринг с ЦСКА София, где команда Пушича резервным составом тоже победила всухую, но скромнее.

На успехах в спаррингах хорошие новости для "Шахтера" не исчерпались. "Горняки" в среду договорились о продаже Кевина Келси в МЛС. Информацию подтвердил Фабрицио Романо. Чемпион Украины продает форварда за более чем в 5 раз большую сумму, чем они купили его 2 года назад.

"Барселона" сохранит Рональда Араухо. Из-за травм и сыгранности связки Мартинес-Кубарси уругваец почти не играл в этом сезоне, но в Каталонии продолжают верить в своего молодого таланта. И стороны уже договорились о новом контракте, развеяв тем самым слухи о возможной продаже.