Лапорта: Суперлига откладывается, проект все еще жив
Функционер убежден, что турнир будет существовать
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Жуан Лапорта оценил значение Суперлиги для европейского футбола.
"Ее планировалось запустить раньше, но она откладывается, проект все еще жив. Это нужно для того, чтобы клубы получали больше прибыли, обеспечивая устойчивость европейского футбола”.
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“Мы активно работаем над гармонизацией футбола в Европе. Мы делаем это для того, чтобы другие соревнования не имели преимущества, чтобы не попасть в невыгодное положение", – сказал президент "Барселоны".
Каталонский гранд и "Реал" (Мадрид) до сих пор находятся среди участников. Всего планируется привлечь 96 мужских и 32 женских команд.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
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