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Неймар ведёт переговоры с тремя клубами MLS

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Ищет варианты продолжения карьеры

Неймар ведёт переговоры с тремя клубами MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар ведёт переговоры с тремя клубами MLS.

По словам ESPN, один из этих клубов – "Чикаго Файр".

Клуб Лионеля Месси "Интер Майами" не претендует на бразильца, поскольку нападающего невозможно будет добавить с учётом действующих ограничений.

По сообщениям сайта L’Equipe, "Интер Майами" интересовался Неймаром, Поскольку в его рядах уже есть Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, у флоридского клуба больше не было средств и, прежде всего, разрешения регулирующих органов на получение огромной зарплаты, как у бывшего парижанина.

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В этом сезоне Неймар сыграл за "Аль-Хиляль" 42 минуты. Нападающий в сентябре восстановился после разрыва крестообразной связки и ему не хватало тренировок. В ноябре нападающий получил травму подколенного сухожилия.

Контракт Неймара с "Аль-Хилялем" действителен до 30 июня 2025 года.

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Неймар Чикаго Файр (США) Интер Майами
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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