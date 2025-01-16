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Бывший игрок Реала задержан с тонной нелегальных морепродуктов

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Футболисту грозит штраф

Бывший игрок Реала задержан с тонной нелегальных морепродуктов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау оказался в центре скандала. Футболиста задержали за незаконный вылов и хранение большого количества морепродуктов. Об этом пишет издание Jornal de Noticias.

На складе Коэнтрау в рыболовецком порту инспекторы обнаружили более тонны морепродуктов, среди которых были омары, креветки и крабы. Большая часть этого улова (около 760 килограммов) не имела никаких документов.

Остальные морепродукты, хоть и сопровождались документами, были выловлены предприятием, которое не имело необходимых лицензий на эксплуатацию, маркетинг и продажу морепродуктов.

За это футболисту грозит штраф в размере нескольких сотен евро.

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Источник:
Jornal de Noticias
Опубликовал: Екатерина Власова
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