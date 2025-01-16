Бывший игрок Реала задержан с тонной нелегальных морепродуктов
Футболисту грозит штраф
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Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау оказался в центре скандала. Футболиста задержали за незаконный вылов и хранение большого количества морепродуктов. Об этом пишет издание Jornal de Noticias.
На складе Коэнтрау в рыболовецком порту инспекторы обнаружили более тонны морепродуктов, среди которых были омары, креветки и крабы. Большая часть этого улова (около 760 килограммов) не имела никаких документов.
Остальные морепродукты, хоть и сопровождались документами, были выловлены предприятием, которое не имело необходимых лицензий на эксплуатацию, маркетинг и продажу морепродуктов.
За это футболисту грозит штраф в размере нескольких сотен евро.
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