Бывший игрок Реала задержан с тонной нелегальных морепродуктов

Бывший игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау оказался в центре скандала. Футболиста задержали за незаконный вылов и хранение большого количества морепродуктов. Об этом пишет издание Jornal de Noticias.

На складе Коэнтрау в рыболовецком порту инспекторы обнаружили более тонны морепродуктов, среди которых были омары, креветки и крабы. Большая часть этого улова (около 760 килограммов) не имела никаких документов.

Остальные морепродукты, хоть и сопровождались документами, были выловлены предприятием, которое не имело необходимых лицензий на эксплуатацию, маркетинг и продажу морепродуктов.

За это футболисту грозит штраф в размере нескольких сотен евро.