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Бывший тренер Ювентуса может возглавить клуб из Саудовской Аравии

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Новый шаг в карьере Аллегри

Бывший тренер Ювентуса может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Массимилиано Аллегри держал предложение возглавить саудовский клуб "Аль-Ахли". Об этом пишет Джанлука Ди Марцио.

Если специалист примет предложение, то он возглавит команду летом этого года. Для итальянского специалиста это будет новый вызов в карьере.

Добавим, что Массимилиано тренировал такие команды как: "Ювентус", "Милан" и "Кальяри".

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Источник:
gianluca di marzio
Опубликовал: Екатерина Власова
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