Бывший тренер Ювентуса может возглавить клуб из Саудовской Аравии
Новый шаг в карьере Аллегри
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Массимилиано Аллегри держал предложение возглавить саудовский клуб "Аль-Ахли". Об этом пишет Джанлука Ди Марцио.
Если специалист примет предложение, то он возглавит команду летом этого года. Для итальянского специалиста это будет новый вызов в карьере.
Добавим, что Массимилиано тренировал такие команды как: "Ювентус", "Милан" и "Кальяри".
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Источник:gianluca di marzio
Опубликовал: Екатерина Власова
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