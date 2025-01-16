EA FC 25 объявила команду года: Артем Довбик был среди номинантов
Известна лучшая одиннадцатка
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик имел возможность попасть в команду года по версии EA FC 25.
Но болельщики решили выбрать следующую одиннадцатку:
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
- Даниэль Карвахаль ("Реал");
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
- Вильям Салиба ("Арсенал");
- Алекс Гримальдо ("Байер");
- Джуд Беллингем ("Реал");
- Родри ("Манчестер Сити");
- Коул Палмер ("Челси");
- Мохамед Салах ("Ливерпуль");
- Килиан Мбаппе ("Реал");
- Винисиус Жуниор ("Реал").
Chosen by the fans, for the fans. Introducing the Men’s Team of the Year.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 16, 2025
Attackers land in #FC25 Ultimate Team on Jan 17. pic.twitter.com/FF4dZpuowx
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