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EA FC 25 объявила команду года: Артем Довбик был среди номинантов

Общие новости
Обновлено

Известна лучшая одиннадцатка

EA FC 25 объявила команду года: Артем Довбик был среди номинантов

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик имел возможность попасть в команду года по версии EA FC 25.

Но болельщики решили выбрать следующую одиннадцатку:

  • Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");
  • Даниэль Карвахаль ("Реал");
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
  • Вильям Салиба ("Арсенал");
  • Алекс Гримальдо ("Байер");
  • Джуд Беллингем ("Реал");
  • Родри ("Манчестер Сити");
  • Коул Палмер ("Челси");
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль");
  • Килиан Мбаппе ("Реал");
  • Винисиус Жуниор ("Реал").
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Даниэль Карвахаль Артем Довбик Вирджил ван Дейк Алекс Гримальдо Вильям Салиба Джуд Беллингем Эмилиано Мартинес
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