Трансферный рынок 2025: Месси, Салах и другие звезды на грани смены клубов

В ближайшие месяцы несколько звездных игроков могут покинуть свои клубы совершенно бесплатно. Но кто из них станет самым ценным приобретением?

Хотя январь, скорее всего, снова будет тихим в плане крупных трансферов из-за тенденции к экономии в зимнее окно, рынок свободных агентов выглядит более интригующим, чем когда-либо. Целый ряд ведущих звезд только что вошли в последние шесть месяцев своих контрактов, что позволяет им вести переговоры с новыми клубами о летнем переходе.

Это, вероятно, вызовет шквал предложений предварительных контрактов и усилит интенсивность переговоров о возможных продлениях. Многие из этих имен настолько значимы, что даже несмотря на возраст или текущую форму, некоторые из крупнейших переходов 2025 года могут обойтись абсолютно бесплатно. Примером этому стал громкий переход Килиана Мбаппе в "Реал" в 2024 году.

1. Мохамед Салах

Останется он или уйдет? Этот вопрос по-прежнему не имеет ответа. Переговоры по новому контракту с "Ливерпулем" сопровождают фантастический сезон египтянина: на его счету невероятные 37 результативных действий в 26 матчах. Салах довольно уверенно ведет переговоры, пытаясь получить максимальный контракт в возрасте 32 лет.

Недавно он заявил, что его шансы остаться в клубе "50 на 50", и добавил, что договоренность с "Ливерпулем" пока далека от завершения. После чего было заявление о желании выиграть АПЛ, так как это его последний сезон в клубе. Так же "Реал" подливает масло в огонь своими заявлениями о желании подписать египтянина. Форма Салаха в данный момент открывает ему двери в любой клуб мира.

2. Джошуа Киммих

Несмотря на статус и наличие щедрого предложения от мюнхенского клуба, Джошуа Киммих пока не спешит подписывать новый контракт. 29-летний полузащитник находится на пике своей карьеры и является одним из лучших опорных полузащитников мира. Он прекрасно понимает, что может выбрать любой топ-клуб Европы, включая "Барселону" и "Манчестер Сити", которые активно им интересуются.

Скорее всего, Киммих оценит поступающие предложения в январе, прежде чем принять окончательное решение. Мы знаем, что Пеп нуждается в опорном полузащитнике после травмы Родри. Ходят слухи, что Тчуамени попал в поле зрения Гвардиолы. Но француз, конечно, уступает Киммиху в классе и приоритет однозначно будет на немце. Учитывая кризис "горожан" руководство одобрит данный трансфер.

3. Трент Александер-Арнольд

Трансферная политика "Реала" редко бывает пустой болтовней, и все слухи из Испании указывают на уверенность мадридцев в том, что они смогут подписать Александер-Арнольда в качестве свободного агента. Переговоры с "Ливерпулем" о новом контракте зашли в тупик. Более того, ходят слухи, что Трент уже сообщил клубу о своем желании переехать на "Сантьяго Бернабеу" и воссоединиться с другом Джудом Беллингемом.

Тем не менее, его празднование гола против "Вест Хэма" недавно дало фанатам "Ливерпуля" надежду, что он может передумать. Проблема "Реала" в том, что им нужен Трент уже сейчас, но они не готовы платить за него зимой. А ведь летом уже может быть поздно, но зато Перес сохранит деньги.

4. Вирджил ван Дейк

В "Ливерпуле" на начало 2025 года сразу три ключевых игрока находятся в подвешенном состоянии из-за заканчивающихся контрактов — Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд. Из этой троицы ван Дейк, вероятно, останется в клубе. Нидерландский защитник дал понять, что хочет продолжить карьеру на "Энфилде", но, возможно, стремится выбить для себя максимально выгодный контракт в возрасте 33 лет. Он уверен, что сможет играть на высшем уровне еще несколько лет.

Долгое время испанская пресса заявляла о будущем Вирджила в "Реале". Дорогое удовольствие для мадридцев, да и к тому же сам защитник не желает менять прописку. Спустя время мы увидим новое и внушительное предложение от "Ливерпуля", которое нидерландский защитник подпишет.

5. Лионель Месси

Может ли величайший Лионель Месси стать свободным агентом этим летом? Скорее всего, нет. Хотя формально он находится в последние месяцы своего контракта с "Интер Майами", ожидается, что Месси продлит свое пребывание во Флориде как минимум на еще один сезон. Клуб уверен в его продолжении карьеры в МЛС, но постарается как можно скорее оформить новое соглашение, чтобы избежать потенциального интереса со стороны саудовских клубов к аргентинской легенде. Инсайдеры поговаривают, что есть уже детали нового соглашения. В контракте Месси будет пункт о том, что он может временно выступать за другую команду в межсезонье.

6. Альфонсо Дэвис

Ситуация с Альфонсо Дэвисом обсуждается уже долгое время, но, кажется, близка к разрешению. Канадский защитник находится на радаре таких клубов, как "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Однако переговоры с "Баварией" о продлении контракта продолжаются, и ясность может появиться уже в ближайшие месяцы. Мюнхенцы сделали очередное предложение и ждут ответа от защитника. Новый контракт подразумевает общую сумму в 25 миллионов евро. И здесь, конечно, "Реал" без проблем может перебить данное предложение. Пока никаких ответов не поступало, но испанская пресса уже вовсю пишет, что будущий клуб канадца – это "Реал".

7. Джонатан Та

Эпоха, когда элитные центральные защитники ценятся на вес золота, делает Джонатана Та одним из самых желанных свободных агентов лета. Защитник, выигравший Бундеслигу с "Байером", подтвердил, что не будет продлевать контракт. Его уже связывают с переходами в "Баварию", "Барселону", "Реал", "Челси" и другие топ-клубы. На данный момент фаворитом считается каталонский клуб. Но на фоне новостей о том, что Араухо остается в команде, да и к тому же готов продлить контракт – "Барселона" уходит на второй план. А вот конкурент по чемпионату вполне может задуматься над такого рода трансфером.

Ведь "Реал" неоднократно демонстрировал свои проблемы в обороне, так как нет подходящих кандидатов закрыть эту позицию. Асенсио слишком молод, Тчуамени является опорным полузащитником и с трудом справляется на своей неродной позиции. А вот Джонатан подойдет и по стилю, и по финансам мадридскому клубу.

8. Кевин Де Брюйне

Похоже, что история Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" подходит к концу. 33-летний полузащитник, проведший девять успешных лет в клубе, сталкивается с проблемами из-за травм, а его контракт подходит к завершению. Помимо всего этого есть спорный момент по зарплате бельгийца. Кевин получает больше всех в АПЛ, а точнее 400 000 фунтов в неделю. Конечно, с такими цифрами никто не будет продлевать контракт, да и к тому же форма полузащитника оставляет желать лучшего.

Де Брюйне уже связывают с переходами в МЛС или Саудовскую Аравию. Первые гораздо ближе к Кевину, так как была информация от близкого источника к бельгийцу, что США будет комфортной страной для него и семьи. Да и большинство фанатов хотели бы увидеть их дуэт с Месси.

9. Джонатан Дэвид

Джонатан Дэвид давно стал героем трансферных слухов, и с истечением контракта с "Лиллем" его имя снова окажется в центре внимания. Канадский форвард впечатляет в этом сезоне: 17 голов в 27 матчах, включая яркую игру в Лиге чемпионов. За ним следят "Бавария", "Барселона" и "Ювентус", но есть вероятность, что он останется в "Лилле". Правда она слишком мала, ведь к этим именитым клубам присоединяются команды из Саудовской Аравии. А мы знаем какие суммы они предлагают по трансферам, плюс футболистам очень тяжело устоять перед завышенными до небес зарплатами. И не стоит забывать "Манчестер Юнайтед", который во главе с Аморимом ищет усиление на позицию форварда.

10. Неймар

С 2023 года, после перехода из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", Неймара преследуют травмы. За полтора года он провел всего семь матчей, и сейчас его контракт близится к завершению. Бразилец утверждает, что счастлив в Саудовской Аравии, но его возвращение в "Сантос" также обсуждается. А как здесь не быть счастливым, если, согласно контракту, футболист получает сотни миллионов евро, но при этом ничего не делает. Судя по всему – это самая нелепая ошибка со стороны клуба за всю историю. Однако, учитывая его дорогой контракт, "Аль-Хиляль" может принять решение о досрочном расторжении договора. Но такой футболист не останется без команды. Неоднократно ходили слухи о возврате в "Барселону", также не стоит забывать о Месси. Ведь миллионы фанатов желают увидеть их воссоединение в команде аргентинца.

11. Лерой Сане

Лерой Сане, возможно, будет бороться за свое будущее в "Баварии" в ближайшие месяцы. С момента ухода из "Манчестер Сити" в 2020 году он так и не стал ключевой фигурой в Мюнхене. Продление контракта маловероятно, если только его форма резко не улучшится. Немец не против остаться в команде, так как он себя максимально комфортно чувствует в Мюнхене.

Лерой даже готов пойти на понижение в зарплате, но у руководства немного другие условия. Единственным желанием "Баварии" является прежняя форма Сане. Клуб продлит контракт с игроком, если он блестяще проявит себя во второй половине сезона. Несмотря на нестабильность, у 28-летнего игрока не будет недостатка в предложениях, а недавно он признался в своей любви к Премьер-лиге. Помимо громких предложений, таких как "Барселона" Сане может оказаться в "Галатасарае" в летнее трансферное окно, как свободный агент.