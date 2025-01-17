Лунин в 1/4 Кубка Испании, Динамо выигрывает два спарринга, а Сити подписал нового нападающего. Главные новости за 16 января
Самые интересные новости за 16 января, которые вы могли пропустить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" с Андреем Луниным не без проблем прошел "Сельту" в Кубке Испании
Вчера в рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридский "Реал" у себя дома принимал "Сельту" и все шло к спокойной победе хозяев, в стартовом составе которых нашлось место для Андрея Лунина. Они забили дважды и только на последних минутах неожиданно пропустили дважды в ответ. Всё перешло в экстра-таймы, где Эндрик решил судьбу противостояния.
Завершилось все даже разгромным счетом 5:2, и фавориты прошли дальше. Сами же создали себе проблемы, успешно их решив, однако пришлось потратить дополнительные силы на экстра-таймы. Как бы то ни было, Лунин и его команда шагают в четвертьфинал.
"Динамо" выиграло два контрольных матча: обыграли "Марибор" и "ЦСКА 1948"
Вчера команда Александра Шовковского в рамках подготовки ко второй половине сезона провела два спарринга. Соперниками выступили сначала "Марибор", а позже болгарский "ЦСКА 1948". Оба матча удалось выиграть.
С "Марибором" все решили два гола в первом тайме от Брагару и Герреро, хотя сначала еще не смог реализовать пенальти Андрей Ярмоленко. А из "ЦСКА 1948" вышла разгромная победа, голы на счету Шапаренко, Ваната (дубль) и Волошина. Все завершилось со счётом 4:1.
"Манчестер Юнайтед" едва одолел аутсайдера АПЛ
Подопечные Рубена Аморима провели не очень удачный матч в плане показанной игры, но результат получили. Почти весь матч против "Саутгемптона" они выглядели грустно и пропустили в конце первого тайма. Если бы не Андре Онана, то пропустили бы гораздо больше.
Долгое время не получалось создать опасных моментов у чужих ворот, однако в концовке Амад Диалло вышел на первый план и оформил хет-трик за несколько минут. Вспышка Диалло спасла "Юнайтед". Они победили, хотя к игре вопросов немало.
"Динамо" официально попрощалось с Владимиром Шепелевым
"Динамо" и полузащитник Владимир Шепелев достигли соглашения о прекращении действия контракта, сообщает официальный сайт киевлян. Владимир покинул столичный клуб на правах свободного агента.
Шепелев выступал за юношескую и молодежную команду "Динамо", прежде чем дебютировал за "основу" 25 февраля 2017 года в выездном матче с луганской "Зарей" (2:1). В общей сложности за это время провел более 200 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил семь мячей.
"Манчестер Сити" договорился о трансфере Омара Мармуша
После длительных переговоров "Манчестер Сити" договорился о подписании контракта с форвардом Омаром Мармушем из "Айнтрахта". Как пишет Фабрицио Романо, соглашение игрока будет рассчитано на пять лет. А вот финансовые детали договора не разглашаются.
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