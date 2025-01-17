Неймар не вошел в заявку Аль-Хиляля на вторую половину чемпионата Саудовской Аравии
А зарплата то будет начисляться
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Бразильская звезда "Аль-Хиляля" Неймар не вошел в заявку команды на вторую половину чемпионата Саудовской Аравии. Информацию подтвердил главный тренер команды Жорже Жезус.
“Ней не будет зарегистрирован, но он может участвовать в азиатской Лиге чемпионов.
Он мирового класса. Но правда в том, что физически Неймар больше не может работать на том уровне, к которому мы привыкли”, – сказал Жезус.
В текущем сезоне на счету 32-летнего бразильца ни одного матча в рамках чемпионата, ведь большую часть времени он находился в лазарете. Неймар провел два поединка в азиатской ЛЧ: всего 44 минуты.
Контракт нападающего с "Аль-Хиляль" действует до конца текущего сезона. Согласно информации инсайдеров, Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии ориентировочно 100 миллионов евро в год.
"Аль-Хиляль" лидирует в чемпионате: у команды столько же очков, столько у второго "Аль-Иттихада". Партнерами Неймара являются голкипер Буну, защитники Жоау Канселу и Калиду Кулибали, хавбеки Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш и нападающий Александар Митрович.
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