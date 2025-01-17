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“Эго”: Неймар рассказал причину, почему не удалась полностью карьера в ПСЖ

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“Эго”: Неймар рассказал причину, почему не удалась полностью карьера в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский нападающий Неймар рассказал, что пошло не так во время его карьеры в “Пари Сен-Жермен”.

“Эго. Эго. Я думаю, что иметь его – это хорошо, думать, что ты лучший… но ты должен понять, что ты играешь не сам.

Сейчас, если не все помогают, невозможно что-нибудь выиграть”, – сказал Неймар.

В составе ПСЖ бразилец провел шесть сезонов: с 2017 по 2023 год. В общей сложности на его счету 118 голов и 77 ассистов в 173 матчах.

В настоящее время он выступает за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Его договор рассчитан до конца текущего сезона.

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Неймар Пари Сен-Жермен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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