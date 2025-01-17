Бывший наставник Ювентуса собирается возглавить клуб из Саудовской Аравии в следующем сезоне

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри собирается возглавить клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, саудовский "Аль-Ахли" достиг принципиальной договоренности о назначении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера команды на следующий сезон.

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Отмечается, что окончательные детали личного контракта с 57-летним именитым итальянским специалистом будут согласованы в ближайшие дни. Аллегри должен возглавить саудовский клуб в июне. До этого времени командой будет руководить временный наставник. Соглашение на завершающей стадии.

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Отметим, что на данный момент "Аль-Ахли" занимает пятое место в Про-лиге Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 15-ти сыгранных туров.