Бывший наставник Ювентуса собирается возглавить клуб из Саудовской Аравии в следующем сезоне
Шестикратный чемпион Италии будет работать на Ближнем Востоке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри собирается возглавить клуб из Саудовской Аравии.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, саудовский "Аль-Ахли" достиг принципиальной договоренности о назначении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера команды на следующий сезон.
Отмечается, что окончательные детали личного контракта с 57-летним именитым итальянским специалистом будут согласованы в ближайшие дни. Аллегри должен возглавить саудовский клуб в июне. До этого времени командой будет руководить временный наставник. Соглашение на завершающей стадии.
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Отметим, что на данный момент "Аль-Ахли" занимает пятое место в Про-лиге Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 15-ти сыгранных туров.
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