  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Израиль и ХАМАС подписали мировое соглашение – источник

Общие новости

Гарантами выступят США, Катар и Египет

Израиль и ХАМАС подписали мировое соглашение – источник

фото из свободных источников

Новина українською

Вчера, 16 января, Израиль подписал с террористической группировкой ХАМАС официальное соглашение. В нее включили освобождение заложников, содержащихся в Газе, а также начало прекращения огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, которые знакомы с этим вопросом.

Соглашение было подписано в Дохе представителями Израиля, Катара и ХАМАС. Это произошло в результате нескольких дней интенсивных переговоров. Также главный советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк подписал соглашение от имени Соединенных Штатов.

Ратификация договоренности израильским правительством состоится не раньше вечера в субботу 18 января.

Согласно соглашению, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, обвиняемых в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Кроме этого, в Сектор Газа поступит гуманитарная помощь, в которую войдет 600 грузовиков и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

Гарантами выполнения соглашения будут выступать Катар, Египет и США.

Переговоры по второму этапу соглашения начнутся на 16-й день перемирия. Он предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

По теме
yellow-arrow
Бывший наставник Ювентуса собирается возглавить клуб из Саудовской Аравии в следующем сезоне
yellow-arrow
“Эго”: Неймар рассказал причину, почему не удалась полностью карьера в ПСЖ
yellow-arrow
Неймар не вошел в заявку Аль-Хиляля на вторую половину чемпионата Саудовской Аравии
Израиль Палестина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Axios
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости