Израиль и ХАМАС подписали мировое соглашение – источник

Вчера, 16 января, Израиль подписал с террористической группировкой ХАМАС официальное соглашение. В нее включили освобождение заложников, содержащихся в Газе, а также начало прекращения огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, которые знакомы с этим вопросом.

Соглашение было подписано в Дохе представителями Израиля, Катара и ХАМАС. Это произошло в результате нескольких дней интенсивных переговоров. Также главный советник президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк подписал соглашение от имени Соединенных Штатов.

Ратификация договоренности израильским правительством состоится не раньше вечера в субботу 18 января.

Согласно соглашению, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, обвиняемых в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Кроме этого, в Сектор Газа поступит гуманитарная помощь, в которую войдет 600 грузовиков и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

Гарантами выполнения соглашения будут выступать Катар, Египет и США.

Переговоры по второму этапу соглашения начнутся на 16-й день перемирия. Он предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.