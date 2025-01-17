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Неймар: Мбаппе начал ревновать, когда в ПСЖ пришел Месси

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Футболист вспомнил времена в ПСЖ

Неймар: Мбаппе начал ревновать, когда в ПСЖ пришел Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар поделился интересными деталями о своих отношениях с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси во время совместных выступлений в "ПСЖ".

"Нет, Мбаппе меня не раздражал. Я называл его "золотым мальчиком". Впрочем, когда в команду пришел Месси, он начал немного ревновать.

Но действительно, у нас был конфликт, но быстро его решили. Я говорил с ним и помогал стать хорошим футболистом. Когда в клуб пришел Лионель, то он начал ревновать меня к нему. Он не хотел меня ни с кем делить (смеется). С этого момента начались изменения в его поведении", - сказал Неймар.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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