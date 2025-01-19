Лионель Месси назвал лучшего нападающего
Удивил именем
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола для GiveMeSport.
Аргентинец выделил бразильского нападающего Роналдо:
"Роналдо был феноменом. Из всех нападающих, которых я когда-либо видел, он был лучшим. Он был невероятным".
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Источник:givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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