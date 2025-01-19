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Лионель Месси назвал лучшего нападающего

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Удивил именем

Лионель Месси назвал лучшего нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола для GiveMeSport.

Аргентинец выделил бразильского нападающего Роналдо:

"Роналдо был феноменом. Из всех нападающих, которых я когда-либо видел, он был лучшим. Он был невероятным".

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Лионель Месси Роналдо
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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