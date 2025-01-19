  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Оскорблял футболистку. ФИФА отстранила от должности президента одной из футбольных ассоциаций Северной Америки

Общие новости

Невероятный случай

Оскорблял футболистку. ФИФА отстранила от должности президента одной из футбольных ассоциаций Северной Америки

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

Президента одной из футбольных ассоциаций Северной Америки отстранили от должности.

The Athletic сообщил, что ФИФА отстранила от должности президента футбольной ассоциации Панамы. Он назвал футболистку женской сборной "толстой" и "не в форме".

"Мануэль Ариас отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, на шесть месяцев и оштрафован на 10 932 доллара США после того, как комитет по этике ФИФА признал его нарушившим кодекс этики организации за его высказывания в марте 2024 года", - сообщил источник.

После вылета сборной Панамы из группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ среди женщин в 2024 году, полузащитница Марта Кокс рассказала, что в Панаме не хватает спортивных сооружений.

Ариас ответил журналистам: "Марта Кокс остановилась, чтобы поговорить о нашей лиге. Она не в форме, она толстая, она не могла двигаться на поле".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

ФИФА назвала комментарии унизительными.

По теме
yellow-arrow
УПЛ и прайд. Игроки, примерившие футболки украинских клубов и Галатасарая
yellow-arrow
Лионель Месси назвал лучшего нападающего
yellow-arrow
Довбик забивает, Трубин играет на ноль, Холанд продлевает контракт с Ман Сити, Кварацхелия переходит в ПСЖ. Главные новости за 17 января
ФИФА Панама
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости