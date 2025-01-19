Бывший друг Икарди подал миллионный иск против Мауро и Ванды: скандал набирает обороты

Бывший игрок "Интера" Кейта Бальде подал миллионный иск против Мауро Икарди и Ванды Нары, обвиняя их в моральных страданиях и психологическом давлении после скандала, связанного со слухами о его отношениях с Вандой.

Бывший игрок "Интера" Кейта Бальде, известный не только своими футбольными достижениями, но и скандалами вне поля, подал миллионный иск против Мауро Икарди и его бывшей жены Ванды Нары.

Как сообщают итальянские СМИ, сенегальский футболист требует компенсации за моральные страдания и постоянное психологическое давление, которое, по его словам, он пережил после громкого скандала. Причиной конфликта стали слухи о его отношениях с Вандой Нарой, которые якобы начались ещё во время её брака с Мауро Икарди. Хотя Ванда позже заявила, что их роман начался после развода, история привлекла огромное внимание общественности, создав напряженность между всеми сторонами.

Скандал, разгоревшийся в социальных сетях, вызвал бурю обсуждений в футбольном сообществе и нанес репутационный удар участникам событий. Через несколько лет после этого Бальде решил обратиться в суд. Он утверждает, что постоянное медийное давление и преследование серьёзно повредили его карьере, не позволив ему полностью реализовать свой потенциал в футболе.

"Кейта считает, что этот скандал значительно ухудшил его имидж и повлиял на его профессиональную деятельность. Он спортсмен и не хочет, чтобы его связывали с такими конфликтами, которые только вредят его репутации", — сказал Этчегойен.

По данным журналиста Хуана Этчегойена, иск Кейты Бальде предполагает многомиллионную сумму компенсации. Европейские СМИ активно обсуждают это дело, которое вызывает большой интерес среди болельщиков и экспертов.

Ранее сообщалось, что 31-летний Мауро Икарди вместе с новой девушкой Чиной Суарес и адвокатом посетил прокуратуру Буэнос-Айреса. По решению суда у футболиста изъяли телефон, так как на нем могут быть доказательства возможного домашнего насилия в отношении его бывшей жены Ванды Нары.

Защитник Ванды утверждает, что Икарди шантажировал её, угрожая опубликовать интимные материалы в социальных сетях. Прокуратура начала проверку телефона, уверив, что исследование не нарушит приватности Икарди.

Футболист заявил, что предоставит пароль от устройства по официальному распоряжению, хотя экспертиза может быть проведена и без него. Следствие продолжается.