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Ждут в Украине? Один из лучших бомбардиров чемпионата Албании покинул свой клуб

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Эрмира Рашицу сватали в Металлист 1925 и ЛНЗ

Ждут в Украине? Один из лучших бомбардиров чемпионата Албании покинул свой клуб

фото из свободных источников

Новина українською

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Албании, в котором аутсайдер турнирной таблицы "Скендербеу" со счетом 0:4 проиграл "Влазнии".

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После этого матча наставник хозяев Эрнест Джока заявил, что вингер "Скендербеу" Эрмир Рашица сыграл последний матч за команду и в ближайшее время покинет клуб.

"Рашица больше не является игроком нашей команды. Мы хотим об этом сказать сейчас, чтобы он не находился под психологическим давлением. Хотим выразить благодарность Эрмиру за его вклад и желаем ему успехов", – заявил Джока.

Напомним, что ранее была информация о том, что в Украине 20-летним игроком интересуются "Металлист 1925" и ЛНЗ. При этом, именно харьковский клуб является фаворитом в борьбу за Рашицу и якобы предлагал за него албанцам 800 тысяч евро.

Футболист молодежной сборной Албании U-21 (9 игр, 3 мяча) присоединился к "снежным волкам" летом 2023-го. Ранее он выступал в "Трепчи Митровице" (Косово) и играл в команде U-19 этой страны.

В нынешнем сезоне Рашица провел за "Скендербеу" 20 матчей в чемпионате Албании, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Он является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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