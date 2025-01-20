Инфантино: Это честь и привилегия для ФИФА и меня быть признанным Трампом

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Какая невероятная честь и привилегия для ФИФА и меня, как президента ФИФА, быть признанным президентом Дональдом Трампом во время его речи на победном митинге.

Ваша публичная поддержка, как нового президента Соединенных Штатов, для Чемпионата мира по футболу 2026 года, в частности, является моментом большого уважения к ФИФА и продолжения роста нашей игры по всему миру.

Это заслуживает максимального уважения со стороны ФИФА. Быть упомянутыми новым президентом США в его победной речи - это нечто особенное и замечательное. Хочу поблагодарить президента Трампа и заверить его, что вместе обеспечим, чтобы футбол объединил мир", - сказал Инфантино.