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Инфантино: Это честь и привилегия для ФИФА и меня быть признанным Трампом

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Это заслуживает максимального уважения от ФИФА (с)

Инфантино: Это честь и привилегия для ФИФА и меня быть признанным Трампом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Какая невероятная честь и привилегия для ФИФА и меня, как президента ФИФА, быть признанным президентом Дональдом Трампом во время его речи на победном митинге.

Ваша публичная поддержка, как нового президента Соединенных Штатов, для Чемпионата мира по футболу 2026 года, в частности, является моментом большого уважения к ФИФА и продолжения роста нашей игры по всему миру.

Это заслуживает максимального уважения со стороны ФИФА. Быть упомянутыми новым президентом США в его победной речи - это нечто особенное и замечательное. Хочу поблагодарить президента Трампа и заверить его, что вместе обеспечим, чтобы футбол объединил мир", - сказал Инфантино.

Добавим, что США в ближайшее время примут два крупных турнира ФИФА - Клубный чемпионат мира по футболу 2025 года и Чемпионат мира 2026 года.

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Источник:
gianni_infantino
Опубликовал: Екатерина Власова
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