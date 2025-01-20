Хусанов - о подписании контракта с Ман Сити: Я готов к этому вызову

Центральный защитник Абдукодир Хусанов прокомментировал подписание контракта с "Манчестер Сити".

"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Сити", клубу, за которым я наблюдал очень долго. В этой команде собраны лучшие футболисты мира, и я не могу дождаться, чтобы познакомиться с ними и сыграть вместе с ними.

И, конечно, Пеп Гвардиола - один из лучших тренеров всех времен, и я с нетерпением жду возможности учиться у него и совершенствовать свою игру еще больше.

Я готов к этому вызову", - сказал игрок.