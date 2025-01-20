Хусанов - о подписании контракта с Ман Сити: Я готов к этому вызову
Игрок поделился своими эмоциями
Тransfermarkt
Центральный защитник Абдукодир Хусанов прокомментировал подписание контракта с "Манчестер Сити".
"Я очень рад присоединиться к "Манчестер Сити", клубу, за которым я наблюдал очень долго. В этой команде собраны лучшие футболисты мира, и я не могу дождаться, чтобы познакомиться с ними и сыграть вместе с ними.
И, конечно, Пеп Гвардиола - один из лучших тренеров всех времен, и я с нетерпением жду возможности учиться у него и совершенствовать свою игру еще больше.
Я готов к этому вызову", - сказал игрок.
Добавим, что контракт Абдукодира с "горожанами" рассчитан до лета 2029 года.
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Источник:Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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