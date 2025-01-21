Поль Погба отказался от предложения перейти в российский клуб

Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, отказался от предложения перейти в российский клуб.

"Я чувствую себя лучше. У меня было время для себя. Все, что происходило, было достаточно сложным, было трудно справиться с этим. Но сегодня все нормально.

Да. Предложения есть. Были интересные и не очень. Например, был с Россией такой вариант, но..., но у меня нет такой цели", - цитирует Погба издание Foot Mercato.