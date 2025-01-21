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Поль Погба отказался от предложения перейти в российский клуб

Общие новости

Погба поделился мыслями

Поль Погба отказался от предложения перейти в российский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, отказался от предложения перейти в российский клуб.

"Я чувствую себя лучше. У меня было время для себя. Все, что происходило, было достаточно сложным, было трудно справиться с этим. Но сегодня все нормально.

Да. Предложения есть. Были интересные и не очень. Например, был с Россией такой вариант, но..., но у меня нет такой цели", - цитирует Погба издание Foot Mercato.

Напомним, что Погба не может официально подписать контракт ни с одним клубом до марта 2025 года из-за дисквалификации за употребление допинга.

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Поль Погба
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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