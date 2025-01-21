Поль Погба отказался от предложения перейти в российский клуб
Погба поделился мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поль Погба, который сейчас является свободным агентом, отказался от предложения перейти в российский клуб.
"Я чувствую себя лучше. У меня было время для себя. Все, что происходило, было достаточно сложным, было трудно справиться с этим. Но сегодня все нормально.
Да. Предложения есть. Были интересные и не очень. Например, был с Россией такой вариант, но..., но у меня нет такой цели", - цитирует Погба издание Foot Mercato.
Напомним, что Погба не может официально подписать контракт ни с одним клубом до марта 2025 года из-за дисквалификации за употребление допинга.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
- Все решено? Ключевой защитник Ливерпуля летом присоединится к Реалу
- Ворскла просматривает двух игроков на сборах - среди них экс-кипер Шахтера
- Лионель Месси назвал лучшего нападающего
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000