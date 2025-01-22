Экс-лидер атаки Динамо пополнил состав аутсайдера чемпионата Греции

Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Левадиакос".

К своему новому клубу 31-летний футболист присоединился на правах свободного агента. По информации СМИ, стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.

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С 2018 по 2022 годы Вербич защищал цвета "Динамо". После этого словенец два года выступал за "Панатинаикос".

На данный момент "Левадиакос" занимает 12-е место (из 14-и участников) в турнирной таблице чемпионата Греции.