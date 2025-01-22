Экс-лидер атаки Динамо пополнил состав аутсайдера чемпионата Греции
Решил не менять страну
Levadiakos
Бывший вингер "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Левадиакос".
К своему новому клубу 31-летний футболист присоединился на правах свободного агента. По информации СМИ, стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона.
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С 2018 по 2022 годы Вербич защищал цвета "Динамо". После этого словенец два года выступал за "Панатинаикос".
На данный момент "Левадиакос" занимает 12-е место (из 14-и участников) в турнирной таблице чемпионата Греции.
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Источник:Levadiakos
Опубликовал: Александр Бураков
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