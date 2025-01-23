Милота. Рафинья отдал статуэтку игрока матча в Лиге Чемпионов дочке. Видео реакции

Нападающий "Барселоны" Рафинья отдал статуэтку игрока матча в Лиге Чемпионов дочке.

Бразильский футболист выложил в сторис видео, на котором его дочь просит дать награду. Рафинья попросил ребёнка присесть на диван и дал ей статуэтку в руки.

Видео момента:

Милота ????. Рафінья дав нагороду кращого гравця матчу в Лізі Чемпіонів доньці.



Відео: Instagram Рафіньї pic.twitter.com/iazduscdX4 — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 23, 2025

В матче против "Бенфики" (4:5) Рафинья отметился дублем. Сначала бразилец забил сильным ударом головы, после ошибки Анатолия Трубина.

На шестой компенсированной минуте второго тайма нападающий "Барселоны" забил победный гол.

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В этом сезоне во всех турнирах Рафинья забил 22 гола и отметился 11-ю голевыми передачами.