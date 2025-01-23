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Милота. Рафинья отдал статуэтку игрока матча в Лиге Чемпионов дочке. Видео реакции

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Прекрасный момент

Милота. Рафинья отдал статуэтку игрока матча в Лиге Чемпионов дочке. Видео реакции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Рафинья отдал статуэтку игрока матча в Лиге Чемпионов дочке.

Бразильский футболист выложил в сторис видео, на котором его дочь просит дать награду. Рафинья попросил ребёнка присесть на диван и дал ей статуэтку в руки.

Видео момента:

В матче против "Бенфики" (4:5) Рафинья отметился дублем. Сначала бразилец забил сильным ударом головы, после ошибки Анатолия Трубина.

На шестой компенсированной минуте второго тайма нападающий "Барселоны" забил победный гол.

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В этом сезоне во всех турнирах Рафинья забил 22 гола и отметился 11-ю голевыми передачами.

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Источник:
Raphinha
Опубликовал: Владислав Прийменко
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