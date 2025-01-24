Де Росси приобрел футбольный клуб

Даниэле Де Росси, бывший наставник "Ромы", стал владельцем ФК "Остиямаре", который выступает в Группе Е Серии D.

"Я рад объявить о том, что стал владельцем клуба "Остиямаре". Моей целью является построение крепкого, прозрачного и инновационного клуба. Мы хотим сделать этот клуб местом, которое объединяет людей и приближает семьи к своей родной территории, чтобы люди гордились тем, что представляют "Остию" на поле и за его пределами.

Сегодня начинается новая глава. Вместе мы можем написать историю, которой будем гордиться", - написал Де Росси.