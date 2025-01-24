Де Росси приобрел футбольный клуб
Я рад объявить о том, что стал владельцем клуба Остиямаре (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниэле Де Росси, бывший наставник "Ромы", стал владельцем ФК "Остиямаре", который выступает в Группе Е Серии D.
"Я рад объявить о том, что стал владельцем клуба "Остиямаре". Моей целью является построение крепкого, прозрачного и инновационного клуба. Мы хотим сделать этот клуб местом, которое объединяет людей и приближает семьи к своей родной территории, чтобы люди гордились тем, что представляют "Остию" на поле и за его пределами.
Сегодня начинается новая глава. Вместе мы можем написать историю, которой будем гордиться", - написал Де Росси.
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Источник:daniele de rossi
Опубликовал: Екатерина Власова
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