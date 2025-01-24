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Бланко Лещук досрочно покинул иранский клуб

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Обновлено

Густаво в свое время попылил в Украине

Бланко Лещук досрочно покинул иранский клуб

Фото: SD Eibar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

33-летний аргентинский (с украинскими корнями) форвард Густаво Бланко Лещук досрочно покинул иранский "Эстегляль".

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Футболист договорился с клубом о досрочном расторжении контракта и покинул "Эстегляль" на правах свободного агента.

Отметим, что Бланко Лещук выступал за "Эстегляль" с августа 2023 года, сыграл за команду 42 официальных матча, отличившись 7 гола и 1 результативной передачей.

В Украине Бланко-Лещук известен по игре за "Карпаты", после чего полтора сезона выступал за "Шахтер".

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Густаво Бланко Лещук
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