Бланко Лещук досрочно покинул иранский клуб
Густаво в свое время попылил в Украине
Фото: SD Eibar
33-летний аргентинский (с украинскими корнями) форвард Густаво Бланко Лещук досрочно покинул иранский "Эстегляль".
Футболист договорился с клубом о досрочном расторжении контракта и покинул "Эстегляль" на правах свободного агента.
Отметим, что Бланко Лещук выступал за "Эстегляль" с августа 2023 года, сыграл за команду 42 официальных матча, отличившись 7 гола и 1 результативной передачей.
В Украине Бланко-Лещук известен по игре за "Карпаты", после чего полтора сезона выступал за "Шахтер".
گوستاوو بلانکو مهاجم آرژانتینی، پس از جلسه با مدیران استقلال جهت جدایی از جمع آبیپوشان پایتخت به توافق رسید و از این تیم جدا شد.— استقلال (@fcesteghlaliran) January 24, 2025
باشگاه استقلال از بلانکو بابت تلاشهایش در طول یک فصل و نیم حضور در این تیم تشکر میکند و برای او در ادامه دوران فوتبالیاش آرزوی موفقیت دارد. pic.twitter.com/r9vSn7Z6qc
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