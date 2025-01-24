Бывший игрок сборной Бразилии и Ювентуса объявил о завершении карьеры

Бразильский футболист Фелипе Мело объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Сегодня я закрываю одну из самых важных страниц своей жизни - карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные многих сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в которых я видел, как Божий замысел исполняется в каждом моем шаге. Все, что я пережил, каждое мгновение, было под Его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом", - сказал Фелипе.