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Бывший игрок сборной Бразилии и Ювентуса объявил о завершении карьеры

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Фелипе Мело повесил бутсы на гвоздь

Бывший игрок сборной Бразилии и Ювентуса объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильский футболист Фелипе Мело объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Сегодня я закрываю одну из самых важных страниц своей жизни - карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные многих сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в которых я видел, как Божий замысел исполняется в каждом моем шаге. Все, что я пережил, каждое мгновение, было под Его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом", - сказал Фелипе.

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Мело выступал за такие клубы как: "Мальорка", "Расинг", "Альмерия", "Фиорентина", "Ювентус" и "Галатасарай", "Флуминенсе". Также он защищал цвета сборной Бразилии, сыграв 22 матча и забив 2 гола.

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