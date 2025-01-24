Бывший игрок сборной Бразилии и Ювентуса объявил о завершении карьеры
Фелипе Мело повесил бутсы на гвоздь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский футболист Фелипе Мело объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Сегодня я закрываю одну из самых важных страниц своей жизни - карьеру футболиста. Это были невероятные годы, полные многих сражений и достижений, но, прежде всего, годы, в которых я видел, как Божий замысел исполняется в каждом моем шаге. Все, что я пережил, каждое мгновение, было под Его рукой, и я бесконечно благодарен за привилегию заниматься любимым делом", - сказал Фелипе.
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Мело выступал за такие клубы как: "Мальорка", "Расинг", "Альмерия", "Фиорентина", "Ювентус" и "Галатасарай", "Флуминенсе". Также он защищал цвета сборной Бразилии, сыграв 22 матча и забив 2 гола.
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