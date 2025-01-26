Рафаэль Бенитес может продолжить работу в необычном месте

Испанский наставник Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в бразильском клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

Действующий чемпион Кубка Либертадорес "Ботафого" предложил ему возглавить эту команду. Пока не известно, как отреагировал испанец.

Последним местом работы Бенитеса была "Сельта". Его уволили в марте прошлого года.

В общей сложности испанец тренировал 15 взрослых команд. В том числе "Реал", "Ливерпуль", "Интер", "Челси". На его счету 13 трофеев. Также и титулы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Ботафого" является действующим чемпионом Бразилии и Кубка Либертадорес. Команда сыграет на Клубном чемпионате мира-2025 в США. В группе она встретится с "Сиэтл Саундерс", ПСЖ и "Атлетико".