  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Рафаэль Бенитес может продолжить работу в необычном месте

Общие новости

Не в Европе

Рафаэль Бенитес может продолжить работу в необычном месте

Фото: Visual China Group via Getty Images

Новина українською

Испанский наставник Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в бразильском клубе. Об этом сообщает Николо Скира.

Действующий чемпион Кубка Либертадорес "Ботафого" предложил ему возглавить эту команду. Пока не известно, как отреагировал испанец.

Последним местом работы Бенитеса была "Сельта". Его уволили в марте прошлого года.

В общей сложности испанец тренировал 15 взрослых команд. В том числе "Реал", "Ливерпуль", "Интер", "Челси". На его счету 13 трофеев. Также и титулы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Ботафого" является действующим чемпионом Бразилии и Кубка Либертадорес. Команда сыграет на Клубном чемпионате мира-2025 в США. В группе она встретится с "Сиэтл Саундерс", ПСЖ и "Атлетико".

По теме
yellow-arrow
Новый тренер Бельгии, Уокер в Милане, Драмбаев в ЛНЗ и Зинченко в Мадриде? Главные новости за 24 января
yellow-arrow
Бланко Лещук досрочно покинул иранский клуб
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Бразилии и Ювентуса объявил о завершении карьеры
Рафаэль Бенитес Ботафого (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости