Такой суммы еще не было. Челси провернул самый дорогой трансфер в истории женского футбола
Причем за защитницу
Фото: Челсі
Женская команда "Челси" официально объявила о подписании центральной защитницы американского "Сан-Диего Вейв" Наоми Гирмы. Ее считают одной из лучших защитниц мира.
По данным The Athletic, трансфер стал рекордным в истории женского футбола. Игрока была приобретена за 1,1 миллиона долларов.
The moment the world has been waiting for. Naomi Girma in Chelsea blue. ???????? pic.twitter.com/1w8aSZTdfa— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2025
До сих пор за футболисток никогда не платили 1 миллион долларов и выше.
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Источник:Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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