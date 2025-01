Такой суммы еще не было. Челси провернул самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Женская команда "Челси" официально объявила о подписании центральной защитницы американского "Сан-Диего Вейв" Наоми Гирмы. Ее считают одной из лучших защитниц мира.

По данным The Athletic, трансфер стал рекордным в истории женского футбола. Игрока была приобретена за 1,1 миллиона долларов.

The moment the world has been waiting for. Naomi Girma in Chelsea blue. ???????? pic.twitter.com/1w8aSZTdfa