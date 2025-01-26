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Такой суммы еще не было. Челси провернул самый дорогой трансфер в истории женского футбола

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Причем за защитницу

Такой суммы еще не было. Челси провернул самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Фото: Челсі

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Женская команда "Челси" официально объявила о подписании центральной защитницы американского "Сан-Диего Вейв" Наоми Гирмы. Ее считают одной из лучших защитниц мира.

По данным The Athletic, трансфер стал рекордным в истории женского футбола. Игрока была приобретена за 1,1 миллиона долларов.

До сих пор за футболисток никогда не платили 1 миллион долларов и выше.

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Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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